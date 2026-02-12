Πρωτιά τηλεθέασης της ΕΡΤ στον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026»

Υψηλή τηλεθέαση, που κατέταξε την ΕΡΤ πρώτη στο σχετικό πίνακα μετρήσεων, έφερε ο Α΄ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», ο οποίος διεξήχθη χθες, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και μετέδωσε ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Η ΕΡΤ1 ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό (18-54) με 15,3%, ενώ στα νεανικά κοινά (18-34) η τηλεθέαση κυμάνθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα με 19% στους άντρες και 24% στις γυναίκες. Εντυπωσιακή ήταν εξάλλου η απήχηση του Α΄ Ημιτελικού στις γυναίκες (18-24) με μερίδιο τηλεθέασης που έφτασε το 44%. Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές.

Μεγάλη ήταν και η απήχηση στο ERTFLIX με το 57% των θεάσεων να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.

Ο Α΄ Ημιτελικός έγινε viral και στα social media με τα hashtags #SingForGreece και #eurovisiongr να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του Χ (πρώην Twitter).

Η ΕΡΤ συνεχίζει δυναμικά με τον Β΄ Ημιτελικό αύριo, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με τον Μεγάλο Tελικό.