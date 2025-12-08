Ήρθε η ώρα για το δεύτερο σταθμό των mood διαδικτυακών ραδιοφώνων. Από σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στο ERT εcho ζούμε τη δεκαετία του ’90 στο repeat!

Εδώ μπαίνουμε στην χρονοκάψουλα και μεταφερόμαστε στην εποχή των PC, στην επανάσταση του διαδικτύου και την καλωδιακή τηλεόραση, στο ΝΕΟΝ και τη μόδα που κυριαρχείται από το κίτρινο, το μωβ, το ροζ και το πράσινο! Τα μουσικά ρεύματα που σαρώνουν είναι η grunge, το alternative rock, η britpop και το metal, η techno, το rave, η hip-hop, η gangsta rap και το R&B!

Magic Vibes από: Nirvana και Britney Spears μέχρι Red Hot Chilli Peppers και Ace of Base! Coolio και Backstreet Boys μαζί με Moby, Mariah Carey και Oasis!

Τι ακούμε; Από «Oops, I did it again» και «All that she wants» μέχρι «Blind» και «Zombie»! Και από «Creep» και «Torn» μέχρι «Everybody» και «Gangsta’ s Paradise»!

Υ.Γ. Μείνετε συντονισμένοι και κάνετε refresh στη σελίδα του ERT εcho γιατί κάθε Δευτέρα του Δεκεμβρίου έχουμε ετοιμάσει και μια νέα μουσική έκπληξη.

_________

Info

Radio 90’s

Ζήσε τη δεκαετία του ’90 στο repeat!

Από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 αποκλειστικά στο ERT εcho

#ERTecho #MoodRadio #90s #WebRadio #Music