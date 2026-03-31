«Ραδιοφωνικές Πρεμιέρες» – Ηχογραφήσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Τρίτο Πρόγραμμα

Οι «Ραδιοφωνικές Πρεμιέρες» του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ συνεχίζονται την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στις 20.10 με την ηχογράφηση της οπερέτας σε τρεις πράξεις «Η Κρητικοπούλα» του Σπυρίδωνα-Φιλίσκου Σαμάρα, με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Με την οπερέτα αυτή ολοκληρώνεται η παρουσίαση, της πρώτης ενότητας των ψηφιακών ηχογραφήσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιλεγμένων έργων Ελλήνων συνθετών, φέρνοντας τους ακροατές σε επαφή με ως επί το πλείστον άγνωστα διαμάντια της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Οι ηχογραφήσεις της ΕΛΣ είναι συγκεντρωμένες σε δέκα μοναδικά άλμπουμ, τα οποία στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και του καναλιού YouTube της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Υπεύθυνος Έργου και επιμελητής του κύκλου ηχογραφήσεων είναι ο σκηνοθέτης και επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αλέξανδρος Ευκλείδης. Πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση του Έργου στάθηκε το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τους μουσικολόγους Γιάννη Σαμπροβαλάκη και Γιάννη Τσελίκα.

Λίγα λόγια για το έργο:

«Η Κρητικοπούλα», που ανέβηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαρτίου 1916, αποτελεί το τελευταίο σκηνικό έργο του Σπυρίδωνα Σαμάρα και έναν ιδιότυπο καλλιτεχνικό επίλογο. Γραμμένη σε κλίμα έντονων πολιτικών ζυμώσεων, λίγα χρόνια μετά την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, συνδυάζει ιστορικό πλαίσιο και σκηνική ευθυμία. Η νέα ηχογράφηση, βασισμένη σε χειρόγραφες πηγές από τα αρχεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Θεατρικού Μουσείου, παρουσιάζει το έργο σε πλήρη και τεκμηριωμένη μορφή, επιτρέποντας μια αναθεωρημένη αποτίμηση της ύστερης δημιουργίας του συνθέτη.

Στην Κρήτη της Ενετοκρατίας, η Αρετή μεταμφιέζεται σε άνδρα για να συμμετάσχει σε σχέδιο απελευθέρωσης του νησιού. Παράλληλα αναπτύσσονται ερωτικές και πολιτικές παρεξηγήσεις ανάμεσα στους Κρητικούς και τη βενετσιάνικη αυλή. Οι συγκρούσεις οδηγούν τελικά σε συμφιλίωση και διπλό γάμο, προτείνοντας μια ιδεατή συνύπαρξη. Η μουσική αντιπαραθέτει το ελληνικό ιδίωμα —ρυθμούς σούστας και πεντοζάλη, αναφορές στη δημοτική παράδοση— με ευρωπαϊκούς χορευτικούς ρυθμούς, κινούμενη στο μεταίχμιο κωμικής όπερας και οπερέτας.

Λιμπρέτο: Νικόλαος Λάσκαρης & Πολύβιος Δημητρακόπουλος

Προσαρμογή διαλόγων και ραδιοφωνική σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος

Επιμέλεια μουσικού κειμένου : Γιάννης Τσελίκας — Κέντρο Ελληνικής Μουσικής

Αρετή (Κρητικοπούλα): Ελένη Καλένος

Παύλος: Κωνσταντίνος Κληρονόμος

Κοντέσα: Μαριλένα Στριφτόμπολα

Μιχάλης: Χρήστος Κεχρής

Δουξ: Μιχάλης Ψύρρας

Δούκισσα: Τζούλια Σούγλακου

Φουρλάνος: Γεώργιος Ιατρού

Δον Πλατσίδο: Ιωάννης Κοντέλλης

Μουσική Διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ Χορωδία της ΕΡΤ Διδασκαλία Χορωδίας:

Μιχάλης Παπαπέτρου

Ηχοληψία, μίξη & mastering (MD): Νίκος Θεοδωρακόπουλος — Τμήμα Ηχογραφήσεων Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ

Tonmeister: Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, Studio C Recording venue: ERT Broadcasting Complex, Studio C (29/09 – 8/10/2025).

Παρουσίαση, επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

