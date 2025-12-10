Σε αίθουσα Γιώργου Παπαστεφάνου μετονομάζεται η ταινιοθήκη της ραδιοφωνίας στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής

Έναν δικό της άνθρωπο, τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τίμησε η ΕΡΤ σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, με αφορμή τη δωρεά του συνόλου της δισκογραφικής του συλλογής και βιβλιοθήκης στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Παρουσία ραδιοφωνικών παραγωγών, δημοσιογράφων, στελεχών της ΕΡΤ και φίλων του, ανακοινώθηκε η μετονομασία της αίθουσας της ταινιοθήκης της ραδιοφωνίας, σε αίθουσα Γιώργου Παπαστεφάνου.

Ο σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, δημιουργός αξέχαστων εκπομπών που έχουν γράψει ιστορία, πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας σε ηλικία μόλις 19 ετών και θεωρούσε πάντα την ΕΡΤ ως δεύτερο σπίτι του.

Στην ΕΡΤ, απ’ όπου ξεκίνησε αυτό το μοναδικό ταξίδι, παραχώρησε το πολύτιμο αρχείο του. Η συλλογή του αποτελείται από μοναδικά βινύλια ελληνικής και ξένης μουσικής καθώς και όπερας, αλλά και βιβλία ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το σύνολο των εκδόσεων του περιοδικού «Εκλογή», του πρώτου πολιτιστικού εντύπου που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1950, υπό την επιμέλεια της Ελένης Βλάχου.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος στην ομιλία του και αναφερόμενος στον Γιώργο Παπαστεφάνου είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές της ελληνικής μουσικής, καθώς κατέγραψε και ανέδειξε τη σύγχρονη ελληνική μουσική επί δεκαετίες και πρόσθεσε ότι αποτελεί μια από τις πιο πολυσχιδείς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση με σειρά εμβληματικών εκπομπών».

Ο κ. Παπαδόπουλος, ευχαριστώντας τον Γιώργο Παπαστεφάνου για τη δωρεά του, δεσμεύθηκε ότι «ο ανεκτίμητος αυτός θησαυρός» με τους δίσκους και τα βιβλία του θα αξιοποιηθούν με το καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας το έργο του και την πρόσφορά του.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στην πολύχρονη διαδρομή του, τονίζοντας ότι ελπίδα του είναι η συλλογή του να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, βοηθώντας τους συναδέλφους και τους συνεργάτες της ΕΡΤ, όπως και τους ερευνητές.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ΕΡΤ που εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές τις δεκαετίες οι συγκεκριμένες αυτές εκπομπές με τον τρόπο που είχε φανταστεί.

Σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, ο πρόεδρος της ΕΡΤ πρόσφερε στον Γιώργο Παπαστεφάνου ένα USB stick που επεξεργάστηκε το Αρχείο της ΕΡΤ με 700 και πλέον φωτογραφίες του ιδίου με σημαντικούς καλλιτέχνες κατά την πορεία της καριέρας του, ενώ του απένειμε μια τιμητική πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.