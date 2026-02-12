Ο παλμός της Eurovision χτύπησε δυνατά στον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», με τους 14 υποψηφίους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και επτά απ’ αυτούς να κερδίζουν το «εισιτήριο» για τον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Τα επτά τραγούδια και οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στον Τελικό, με τη σειρά που ανακοινώθηκαν, είναι:

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«Paréa», Evangelia

«Χάνομαι», Marseaux

«Ferto», Akylas

«The Other Side», Alexandra Sieti

«YOU & I», STYLIANOS

Με οικοδεσπότες τους Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, η πρώτη βραδιά του «Sing for Greece 2026» μας έβαλε σε ρυθμούς Eurovision, με τους 14 υποψηφίους να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές του διαγωνισμού.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η εμφάνιση της περσινής εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision, Klavdia, η οποία μάγεψε το κοινό με τις μοναδικές ερμηνείες της.

Οι επτά υποψήφιοι που πήραν το εισιτήριο για τον Τελικό μίλησαν στον Γιώργο Καπουτζίδη, εκφράζοντας τη χαρά και την ανυπομονησία τους για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση που ανέδειξε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν στη σκηνή.

Οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι επτά υποψήφιοι στον Τελικό της Κυριακής είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS

5. «Χάνομαι», Marseaux

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

12. «Ferto», Akylas

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Το επόμενο ραντεβού δίνεται στον Β’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Εκεί, οι 14 υποψήφιοι που έχουν κληρωθεί θα διαγωνιστούν διεκδικώντας το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Καπουτζίδης

Klavdia

Alexandra Sieti

THE Astrolabe

Desi G

Akylas

Evangelia

Παναγιώτης Τσακαλάκος

Niya

Marseaux

Rosanna Mailan

STEFI

Revery

Dinamiss

STYLIANOS

Spheyiaa