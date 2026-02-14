Μία ακόμη συναρπαστική βραδιά, με πολλή μουσική, ρυθμό και ξεχωριστές στιγμές, ολοκληρώθηκε με τον Β΄ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026.

Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μοναδικά τα τραγούδια τους, διεκδικώντας μία θέση στον Τελικό και επτά απ’ αυτούς κατάφεραν να κερδίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Τα επτά τραγούδια και οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στον Τελικό, με τη σειρά που ανακοινώθηκαν, είναι:

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«ASTEIO», ZAF

Οι οικοδεσπότες του «Sing for Greece 2026», Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού που ανυπομονούσε να τους απολαύσει!

Στις εκπλήξεις της βραδιάς, δύο εντυπωσιακές καλεσμένες.

Η εκρηκτική Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show σε συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής ερμήνευσε με ξεχωριστό τρόπο αγαπημένα της τραγούδια σε ενορχήστρωση Αχιλλέα Γουάστωρ.

Η Antigoni, με την εκπληκτική παρουσία της, ξεσήκωσε το κοινό παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά ζωντανά, το «Jalla», το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του show ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Επιτροπής Α’ φάσης, η οποία επέλεξε τα 28 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στο «Sing for Greece 2026». Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Μετά το διαγωνιστικό μέρος του Β’ Ημιτελικού, οι επτά υποψήφιοι που προκρίθηκαν στον Τελικό μίλησαν στον Γιώργο Καπουτζίδη και έγινε η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον Μεγάλο Τελικό.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον Τελικό είναι:

«YOU & I», STYLIANOS «Mad About it», D3lta «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Χάνομαι», Marseaux «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «Europa», STEFI «Άλμα», Rosanna Mailan «Paréa», Evangelia «ASTEIO», ZAF «Ferto», Akylas «SABOTAGE!», leroybroughtflowers «The Other Side», Alexandra Sieti

Η μεγάλη βραδιά έρχεται! Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00, οι 14 υποψήφιοι διαγωνίζονται διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026!

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Καπουτζίδης

Τάμτα

Antigoni

Οι υποψήφιοι που διαγωνίστηκαν στον Β’ Ημιτελικό

RIKKI

GARVIN

Mikay

Μαρίκα

D3lta

ZAF

ΚΙΑΝΝΑ

Stella Kay

TIANORA

Victoria Anastasia

BASILICA

good job Nicky

KOZA MOSTRA

leroybroughtflowers