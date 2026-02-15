Η μουσική δυναμώνει, η αγωνία φτάνει στο κατακόρυφο! Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» είναι στην ΕΡΤ και οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε, κατά σειρά εμφάνισης, είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Ο Μεγάλος Τελικός, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Στο αποψινό show θα απολαύσουμε τον μοναδικό Χρήστο Μάστορα, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, ο οποίος θα χαρίσει ξεχωριστές στιγμές με τις ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα «ανεβάζουν» live στα Social Media της ΕΡΤ, συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, τον παλμό από τα backstage, αλλά και πολλές εκπλήξεις στους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ σε Instagram (@eurovisionERT, @ertofficial), Facebook.

Ο μεγάλος νικητής του αποψινού show θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του show.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ:

https://sfg.vote/terms-and-conditions

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Καπουτζίδης

Χρήστος Μάστορας