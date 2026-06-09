Σπουδαία μουσική βραδιά στα Ιωάννινα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων της Δημόσιας Τηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσίασε, χθες Δευτέρα 8 Ιουνίου, στα Ιωάννινα, στον κατάμεστο αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καλέ, μια σημαντική εκδήλωση. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συνέπραξε, με τον ερμηνευτή Δημήτρη Υφαντή και το πολυφωνικό σχήμα «Ήνορο», αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Ηπείρου.

Τη μουσική διεύθυνση υπέγραψε ο Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας.

Η παρουσία και η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, καθώς παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τη συναυλία παρακολούθησαν και καταχειροκρότησαν περισσότεροι από 2.500 θεατές.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς υπήρξε η βράβευση 33 συνταξιούχων εργαζομένων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος εξήρε το έργο τους και τη συνεισφορά τους στην επιτυχημένη πορεία του σταθμού έως σήμερα.

Κατά την ομιλία του ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην έμπρακτη στήριξη της ΕΡΤ προς τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό ήταν άλλωστε και η παραχώρηση από τη δημόσια τηλεόραση 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε οκτώ ακριτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

«Από την αρχή της θητείας μου ως πρόεδρος της ΕΡΤ», τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, «έθεσα ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της παρουσίας της δημόσιας τηλεόρασης στην περιφέρεια, με επίκεντρο τους 19 περιφερειακούς σταθμούς, ανάμεσά τους και των Ιωαννίνων. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη, η δημιουργία και η πολιτιστική ζωή της χώρας δεν περιορίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αντιθέτως, η περιφέρεια πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και της δράσης μας».

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος υπογράμμισε πως η ΕΡΤ είναι διαχρονικά παρούσα στον νομό Ιωαννίνων, προβάλλοντας τις πρωτοβουλίες, τα επιτεύγματα και τον πολιτιστικό πλούτο τις περιοχής και συμπλήρωσε : «η ΕΡΤ είναι η φωνή σας, και εσείς η δύναμη μας».

Όπως ανέφερε , εδώ και λίγες ημέρες, όλη η μπάντα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στον νομό Ιωαννίνων ακούγεται πλέον ψηφιακά και πως, έως το τέλος του 2026, το σήμα θα είναι ψηφιακό στο 85% της ελληνικής επικράτειας.

Σε ότι αφορά στη διαδρομή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Ηπείρου. Η ΕΡΤ Ιωαννίνων άρχισε τη λειτουργία της, τον Ιανουάριο του 1949 στα βραχέα, ως Ραδιοφωνικός Σταθμός της ιστορικής 8ης Μεραρχίας Ηπείρου. Στη συνέχεια ακολούθησαν διαδοχικές μετονομασίες. Το 1957, ο σταθμός άλλαξε την επωνυμία του σε «Στρατιωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων Ηπείρου» και, έναν χρόνο αργότερα, άρχισε να εκπέμπει και στα μεσαία κύματα ως «Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων Ιωαννίνων».

Το 1972, στην εποχή της ΥΕΝΕΔ, μετονομάστηκε σε «Ραδιοφωνικό Σταθμό Ιωαννίνων», και στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εντάχθηκε δυναμικά στην οικογένεια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ως «ΕΡΑ Ιωαννίνων».

Σήμερα, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων δεν καταγράφει απλώς την επικαιρότητα· αποτελεί τον ισχυρό, σύγχρονο «αισθητήρα» της ΕΡΤ στην Ήπειρο, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την ταυτότητα της περιοχής μέσα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το διαδίκτυο.