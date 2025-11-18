Την πρώην υπουργό Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη και τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλη Μπλέτσα, υποδέχεται ο Γιώργος Κουβαράς, στην εκπομπή «Στο κέντρο» που μεταδίδεται από το ΕΡΤnews, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00.

Σε μια συγκυρία έντονων διεργασιών στο ενεργειακό και διπλωματικό πεδίο, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Μιχάλης Μπλέτσας συζητούν με τον Γιώργο Κουβαρά για τη γεωστρατηγική θέση της χώρας στον νέο παγκόσμιο χάρτη, για την προοπτική των ελληνοαμερικανών σχέσεων, καθώς και για τις προκλήσεις στον κρίσιμο τομέα της εθνικής ασφάλειας.

«Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00