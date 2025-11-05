Τετραήμερος αθλητικός μαραθώνιος

Πού αλλού μπορείς να δεις αποκλειστικά και ζωντανά μέσα μια αγωνιστική, τέσσερις αγώνες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και τρεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού; Μα φυσικά εκεί που χτυπά η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού… στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Από την Παρασκευή 7 έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, όλες οι μεγάλες αναμετρήσεις σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ παρελαύνουν στο νέο αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ. Ολόκληρη η αγωνιστική της Stoiximan GBL και τα σημαντικότερα παιχνίδια απ’ όλα τα άλλα αθλήματα έρχονται στην ΕΡΤ σε μια πανδαισία αθλητικού θεάματος με συνολικά 18 ζωντανές μεταδόσεις. Ανάμεσά τους και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 8:30 το πρωί της Κυριακής.

Η ΕΡΤ δείχνει τη στήριξή της στον ελληνικό αθλητισμό και παρουσιάζει ένα μοναδικό υπερθέαμα από το αμιγώς αθλητικό κανάλι, την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, που τρέχει το δικό της τετραήμερο μαραθώνιο θεάματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 NOEMΒΡΙΟΥ 2025

19:00 VOLLEY LEAGUE | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ Σ.

21:30 VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ZAON – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

13:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

16:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

18:15 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ

20:30 VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΑΟΚ – ΜΙΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 NOEMΒΡΙΟΥ 2025

13:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

15:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, POST GAME

15:30 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, PRE GAME

16:00 STOIXIMAN GBL | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΚΟΛΟΣΣΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

18:15 ΠΟΛΟ | Α1 ΑΝΔΡΩΝ ΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ (ΓΛΥΦΑΔΑ)

19:30 VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

23:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

18:30 ΜΠΑΣΚΕΤ | ELITE LEAGUE 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΥΡΙΟ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

20:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ | PREMIER 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ