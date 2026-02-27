Τα πρώτα πέντε επεισόδια της νέας συναρπαστικής σειράς ντοκιμαντέρ «The Evolution of Sport», που ρίχνει μια διαχρονική ματιά στον μετασχηματισμό του αθλητισμού, θα παρακολουθήσουν -σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 11:30.

Σειρά ντοκιμαντέρ, παραγωγής Αυστραλίας 2024

Συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ που διερευνά την εξέλιξη και τον μετασχηματισμό στον αθλητισμό, συγκρίνοντας τις πολλές διαφορετικές αλλαγές και προκλήσεις σε διάφορες εποχές, μεταξύ αθλητών και εντός αγώνων.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 11:30

(Α’ Κύκλος) – Επεισόδιο 1ο: «Η εξέλιξη της παρακολούθησης αγώνων»

Ο αθλητισμός ήταν κάποτε μια ομαδική δραστηριότητα που γινόταν διά ζώσης, ενώ τώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 11:30

(Α’ Κύκλος) – Επεισόδιο 2ο: «Ανακαλύπτοντας την ελευθερία της F1»

Η Φόρμουλα 1 είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα στον κόσμο, αλλά η Liberty Media αξιοποίησε μια ανεκμετάλλευτη αγορά και οδήγησε τη Φόρμουλα 1 στο επόμενο επίπεδο.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στις 11:30

(Α’ Κύκλος) – Επεισόδιο 3ο: «Η τεχνολογία στο γκολφ»

Η τεχνολογία απειλεί να αναδιαμορφώσει το παιχνίδι του γκολφ, ενώ η φυσική κατάσταση και η δύναμη των παικτών καθιστούν τα γήπεδα πολύ μικρά.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στις 11:30

(Α’ Κύκλος) – Επεισόδιο 4ο: «Η αναδιαμόρφωση του τένις»

Οι παίκτες είναι μεγαλύτεροι, ψηλότεροι, ισχυρότεροι και χτυπούν την μπάλα με μεγαλύτερη δύναμη… ενώ οι ρακέτες, οι μπάλες και η φυσική κατάσταση αναδιαμορφώνουν το τένις σήμερα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 11:30

(Α’ Κύκλος) – Επεισόδιο 5ο: «Η εξέλιξη των quarterback»

Σήμερα, οι quarterback της NFL δεν περιορίζονται μόνο στο να ρίχνουν την μπάλα: τρέχουν επίσης, και αυτό αλλάζει το παιχνίδι.