Το Kosmos στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας 

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, στην εκπομπή «Ωκεανός του Ήχου», η Θάλεια Καραμολέγκου, κάνει βουτιά στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF) που διοργανώνεται για πρώτη φορά και φιλοξενείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.

Καλεσμένος στο στούντιο είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Χρήστος Αστερίου που θα μιλήσει για το πρόγραμμα, τις θεματικές και τους σημαντικούς ξένους συγγραφείς που θα συμμετάσχουν, δίνοντας έμφαση στο παρόν και το μέλλον της λογοτεχνίας.

Όπως πάντα, στην εκπομπή θα γίνει ο καθιερωμένος διαγωνισμός με το ανάλογο σάουντρακ.

Επιμέλεια παρουσίαση: Θάλεια Καραμολέγκου

Κυριακή 22 Μαρτίου, ώρα 20:00-22:00, στο Kosmos 93.6

