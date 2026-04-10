Ανακαλώντας τις ικανότητές του ως μπράβος, ο Βουντού σώζει την κατάσταση την τελευταία στιγμή, όμως ο Δημήτρης βρίσκεται σε συνεχή ανησυχία καθώς νιώθει πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Η Άρτεμις και ο Πέτρος είναι ξανά μαζί προκαλώντας υποψίες στη Σίσσυ. Ο Πάκης αποφυλακίζεται και το χωριό πηγαίνει στην κηδεία του Υάκινθου, η υπόθεση του οποίου παραμένει ανοιχτή, με νέα στοιχεία να προκύπτουν από την έρευνα. Παράλληλα, το Νεοχώρι κινείται στους ρυθμούς του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη. Μετά τα τρελά μπάτσελορ και μπατσελορέτ πάρτι, οι κουμπάρες Άφρο και Ελένη καλούνται να βρουν λύσεις στα απρόοπτα που προκύπτουν. Ένα από αυτά, η εξαφάνιση του τραγουδιστή για τον γάμο, του Akyla, που με τη βοήθεια του Δημήτρη και της Ανθούλας τελικά εντοπίζεται και στήνει ένα ξέφρενο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 13 έως και την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Δευτέρα 13 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 105ο: Ο Βουντού θυμάται το παρελθόν του ως μπράβος και σώζει τους πάντες την τελευταία στιγμή. Η Ιρίνα, ο Μιχαήλ, ο Γερμανός και η Άρτεμις φτάνουν λίγο αργότερα και έρχονται αντιμέτωποι με τη σοκαριστική έκβαση. Ο Πάκης αποφυλακίζεται, αλλά σύντομα ανακαλύπτει πως οι σωτήρες του δεν είναι άλλοι από τους χωριανούς. Η Τιτίκα και ο Παπάς προτείνουν στην Άφρο και την Ελένη να γίνουν κουμπάρες στον γάμο τους. Οι χωριανοί πηγαίνουν στην κηδεία του Υάκινθου. Η Άρτεμις λέει στον Πέτρο πως θέλει να είναι μαζί. Παράλληλα, φαίνεται πως κανείς δεν είναι ακόμη ασφαλής από το μεγάλο κακό.

Τρίτη 14 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 106ο: Οι άντρες και οι γυναίκες συνέρχονται από τα τρελά μπάτσελορ και μπατσελορέτ πάρτι αντίστοιχα. Οι άντρες συνειδητοποιούν πως, μέσα στη νύχτα, έχασαν τον τραγουδιστή για το γλέντι του γάμου και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται. Παράλληλα, οι γυναίκες προσπαθούν να βρουν λύση για ένα μεγάλο πρόβλημα της Τιτίκας. Ο Ιβάν στέλνει στον Βουντού μια βαλίτσα με χρήματα για να τον ευχαριστήσει που έσωσε τον γιο του και το γεγονός φέρνει αναστάτωση. Η Ανθούλα και ο Δημήτρης ερευνούν και αυτοί την εξαφάνιση του τραγουδιστή, όμως ο Δημήτρης έχει κολλήσει με την υπόθεση του Υάκινθου και τελικά ανακαλύπτει ένα νέο, ανατρεπτικό στοιχείο.

Τετάρτη 15 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 107ο: Τα προβλήματα με τη διοργάνωση του γάμου του Βαγγέλη και της Τιτίκας συνεχίζονται και οι κουμπάρες τους, Άφρο και Ελένη, αναλαμβάνουν δράση για να σώσουν την κατάσταση. Η Άρτεμις με τον Πέτρο είναι ξανά μαζί, πράγμα που προβληματίζει τη Σίσσυ καθώς της φαίνεται πολύ απότομη η αλλαγή στάσης της κολλητής της και αποφασίζει να το ερευνήσει. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα καταφέρνουν να λύσουν την υπόθεση εξαφάνισης του τραγουδιστή για το γλέντι, του Akyla, ενώ ο Τόλης και η Ευαγγελία παίρνουν μερικά ευχάριστα νέα όσον αφορά την υπόθεση της αναδοχής.

Πέμπτη 16 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 108ο: Ο Παπάς και η Τιτίκα παντρεύονται και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Στο γλέντι που ακολουθεί, το χωριό το ρίχνει έξω, με τον Akyla να ξεσηκώνει τους πάντες. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης βασανίζεται από τις αναμνήσεις των όσων έγιναν, που δεν τον αφήνουν να ησυχάσει, ενώ η Ανθούλα καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά και προσπαθεί να του μιλήσει. Η Σίσσυ και ο Θέμης κρυφακούν την Άρτεμις και τον Πέτρο, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τι τους κρύβουν. Ο Παπάς μαθαίνει πως μια Σύνοδος καταφθάνει στο Νεοχώρι για να τον κρίνει. Τέλος, ο Δημήτρης με την Ανθούλα εντοπίζουν ένα νέο στοιχείο που αφορά τον Ζήση.

