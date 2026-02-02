Η Μαίρη και η Μίνα, αφού ανακαλύπτουν το άμπερ αλέρτ του Δημήτρη, ζητάνε εξηγήσεις. Το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη συνεχίζεται και οι χωριανοί περνάνε καλά παρά τις τρικλοποδιές του Πάκη. Ο Τόλης δείχνει στην Ευαγγελία τι αγόρασε με τα λεφτά που κέρδισε από το λαχείο. Παράλληλα, ο Θέμης προσπαθεί να κάνει μάθημα στους υπολοίπους τη νέα ιστορία με τον «κακό Ιβάν» που υποτίθεται πως τους κυνηγάει. Η Σοφία υποψιάζεται πως η μητέρα της απατάει τον Μιχαήλ και το ερευνά με τον Αμνήμονα Λάκη. Η Άρτεμις πιστεύει ότι το τέλος είναι κοντά και αποφασίζει να ζήσει την ημέρα σαν να είναι η τελευταία της, κάνοντας πράγματα που δεν έκανε ποτέ έως τώρα. Παράλληλα, στο Νεοχώρι καταφτάνει μια πασίγνωστη ηθοποιός με σκοπό να γυρίσει μια ταινία εποχής.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 74o: Η Μαίρη και η Μίνα, αφού ανακαλύπτουν το άμπερ αλέρτ του Δημήτρη, ζητάνε εξηγήσεις. Η Άρτεμις με τη βοήθεια της Βάνας και του Θέμη παρουσιάζουν στους χωριανούς μια περίπλοκη και περίτεχνη ψεύτικη ιστορία. Μετά τη μεσολάβηση της Βάνας, ο Γερμανός και Τόλης κάθονται να μιλήσουν ήρεμα και πολιτισμένα για πρώτη φορά. Η Άφρο αντιμετωπίζει την πρώην της Ελένης. Παράλληλα, το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη ξεκινάει με τους πρώτους μασκαράδες να φτάνουν, αλλά εκείνος δεν μπορεί να το ευχαριστηθεί επειδή του λείπουν οι φίλοι του από την Αθήνα. Τέλος, και ενώ το πάρτι κορυφώνεται, κάποιοι άγνωστοι τύποι, έρχονται στο Νεοχώρι για να τακτοποιήσουν μια «δουλειά».

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 75ο: Το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη συνεχίζεται και οι χωριανοί περνάνε καλά παρά τις τρικλοποδιές του Πάκη. Ταυτόχρονα, η Σούζι οδηγεί την Άρτεμη βαθιά στο δάσος και στην Ιρίνα. Η Ιρίνα και η Άρτεμις μεταφέρουν με τη βοήθεια του Γερμανού τον τραυματισμένο Μιχαήλ στο τροχόσπιτο. Ο Τόλης δείχνει στην Ευαγγελία τι αγόρασε με τα λεφτά που κέρδισε από το λαχείο. Παράλληλα, ο Θέμης προσπαθεί να κάνει μάθημα στους υπολοίπους τη νέα ιστορία με τον «κακό Ιβάν» που υποτίθεται πως τους κυνηγάει. Τέλος, η Σοφία υποψιάζεται πως η μητέρα της απατάει τον Μιχαήλ και το ερευνά με τον Αμνήμονα Λάκη, όμως, η αλήθεια την πιάνει απροετοίμαστη.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 76o: Η Άρτεμις πιστεύει ότι το τέλος είναι κοντά και αποφασίζει να ζήσει την ημέρα σαν να είναι η τελευταία της, κάνοντας πράγματα που δεν έκανε ποτέ έως τώρα. Παράλληλα, στο Νεοχώρι καταφτάνει μια πασίγνωστη ηθοποιός με σκοπό να γυρίσει μια ταινία εποχής. Όλοι σπεύδουν να την καλωσορίσουν, ενώ εκείνη με το χάρισμά της ξετρυπώνει διάφορους κρυφούς έρωτες. Η Στράτος θεωρεί ύποπτο τον βοηθό της ηθοποιού και τον παρακολουθεί, ενώ ο Χρυσόδημος ρωτάει την Ανθούλα αν εγκρίνει τη σχέση του με τη μητέρα της. Στο μεταξύ, η Ιρίνα καλείται να δώσει εξηγήσεις στη Σοφία για την πραγματική της δουλειά.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 77ο: Ο Δημήτρης με την Ανθούλα παρακολουθούν την Ιρίνα προκειμένου να ανακαλύψουν αν έχει παράνομη σχέση με τον Γερμανό. Η Άρτεμις το μαθαίνει αυτό από τη Βάνα και τρέχει να προλάβει τις αποκαλύψεις. Την ίδια στιγμή, η ηθοποιός που επισκέπτεται το χωριό, προτείνει στους χωριανούς να αναπαραστήσουν την πτώση του Δερβέναγα στο πηγάδι με σκοπό να έρθει πιο κοντά στον ρόλο της Σουλεϊμέ, πράγμα που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους κατοίκους. Η Σοφία δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια για τη μητέρα της, ενώ την ίδια στιγμή ο Θέμης ετοιμάζεται να πάει στα φιλαράκια του στην Αθήνα, μην μπορώντας να δεχτεί ότι μεγαλώνει και θα τους χάσει απ’ τη ζωή του.