Το Radio Christmas της ΕΡΤ επιστρέφει αποκλειστικά στο ERTεcho

Η πιο γιορτινή, λαμπερή και νοσταλγική συχνότητα του χειμώνα επιστρέφει και φέτος! Το Radio Christmas της ΕΡΤ φωτίζει τα λαμπιόνια του και σκορπά χρυσόσκονη, μελωδίες και vintage χριστουγεννιάτικη διάθεση – αποκλειστικά στο ERTεcho.

Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, συντονιστείτε διαδικτυακά και ζήστε ξανά τη μαγεία των Χριστουγέννων, μέσα από τις πιο αγαπημένες μουσικές όλων των εποχών: κλασικά τραγούδια, διαχρονικές φωνές, swing, jazz, ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τις πιο γλυκές μελωδίες που ντύνουν τις μέρες και τις νύχτες των γιορτών.

Το Radio Christmas είναι το θεματικό ραδιόφωνο που φτιάχτηκε για να σας κρατά συντροφιά τις πιο φωτεινές ημέρες του χρόνου.

Ακούστε το αποκλειστικά στο ertecho.gr και μπείτε από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων με την ΕΡΤ!