Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 3ο: «Η αναμέτρηση»

Η άφιξη του Σταύρου, του πρώην άντρα της Μαρίας, στο νησί, πυροδοτεί εντάσεις και φέρνει τη Μαρία αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που δεν έχει τελειώσει. Ο Παύλος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, αλλά σύντομα μπαίνει στη μέση των συγκρούσεων. Ο Γιώργος παγιδεύεται ανάμεσα στους γονείς του, ενώ αρχίζει να καταλαβαίνει ότι το νησί κρύβει περισσότερα απ’ όσα δείχνει. Η Δέσποινα αποκαλύπτει σταδιακά το πραγματικό μέγεθος των φιλοδοξιών της, την ώρα που σκοτεινές συμφωνίες βγαίνουν στις επιφάνεια. Οι παλιοί κάτοικοι προειδοποιούν για το κακό που έρχεται. Το νησί μπαίνει σε τροχιά σύγκρουσης.

Επεισόδιο 4ο: «Η απόδραση»

Ένα ατύχημα με τον Στρατή φέρνει αναστάτωση και αποκαλύπτει τις εύθραυστες ισορροπίες στην οικογένεια της Δέσποινας. Η Μαρία και ο Γιώργος συνεχίζουν να ερευνούν το σπίτι και έρχονται πιο κοντά σε σκοτεινές ιστορίες του παρελθόντος του νησιού. Ο Σταμάτης αρχίζει να ανοίγει τον κύκλο των μυστικών γύρω από την Κατοχή και τους Άγγλους στρατιώτες. Ο Παύλος προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, αλλά πιέζεται όλο και περισσότερο από πρόσωπα και καταστάσεις. Η παρουσία του Σταύρου δημιουργεί εντάσεις και διλήμματα για τον Γιώργο. Η Δέσποινα κινείται αποφασιστικά, δείχνοντας πως θέλει να ελέγξει το μέλλον του νησιού και να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο. Παράλληλα, νέες σχέσεις γεννιούνται, ενώ παλιές πληγές παραμένουν ανοιχτές.

