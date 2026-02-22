Η διάσημη κωμωδία «Τα Αποκριάτικα» (D-ale carnavalului) του Ρουμάνου δραματουργού και σατυρικού συγγραφέα, Ιόν Λούκα Καρατζιάλε (Ion Luca Caragiale (1852–1912), μεταδίδεται σε θεατρική προσαρμογή, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:30, στην εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Το έργο σατιρίζει με καυστικό τρόπο τα ήθη της ρουμανικής κοινωνίας κατά την περίοδο της Αποκριάς, παρουσιάζοντας μια σειρά από κωμικές παρεξηγήσεις και χαρακτήρες.

Ο Γιώργος Πετσίβας που υπογράφει τη Ραδιοσκηνοθεσία της θεατρικής αυτής ραδιοφωνικής παραγωγής σημειώνει σχετικά για το έργο:

«Ο Ιόν Λούκα Καρατζιάλε είναι ίσως ο μεγαλύτερος δραματουργός και σατιρικός συγγραφέας της Ρουμανίας, το έργο του οποίου είναι γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι υπέροχες κωμωδίες του «Ένα χαμένο γράμμα», «Ο κυρ Λεωνίδας μπροστά στην αντίδραση», «Τα Αποκριάτικα» αποτελούν τον κορμό του ρεπερτορίου των θεάτρων της Ρουμανίας. Αυτό που χαρακτηρίζει τα έργα του Καρατζιάλε είναι η ζωντάνια, η αμεσότητα, το πηγαίο χιούμορ και ο σαρκασμός, που όλα μαζί τα κάνουν να διατηρούν μια μόνιμη επικαιρότητα. Κι αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που κάνει και σήμερα το θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθεί τις κωμωδίες του Καρατζιάλε, τον οποίο πολλοί διάσημοι κριτικοί παρομοιάζουν με τον Μολιέρο, τον Γκολντόνι, τον Γκόγκολ.

Γεννήθηκε το 1852 στο Πλοέστι από Έλληνες γονείς, ο παππούς του είχε βρεθεί στη Βλαχία πριν την επανάσταση του 1821 και μπήκε στην υπηρεσία του Φαναριώτη ηγεμόνα Ιωάννη Καρατζά με τον οποίο συγγένευε. Ο ίδιος ο Καρατζιάλε ποτέ δεν αμφισβήτησε την καταγωγή του, απεναντίας σε όλα τα έργα του θα βρει κανείς πολλές ελληνικές εκφράσεις και ελληνικά ονόματα που χάρη στον κυρ-Γιάγκο , όπως τον αποκαλούσαν οι στενοί του φίλοι, έχουν ενσωματωθεί πλέον στη Ρουμανική γλώσσα. Το έργο γράφτηκε το 1885 και παίχτηκε στο Εθνικό Θέατρο του Βουκουρεστίου την ίδια χρονιά»

Η ηχογράφηση μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1984 από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» στο Ά Πρόγραμμα της Ε.ΡΑ.

Μετάφραση: Λάμπρος Πετσίνης

Μουσική επιμέλεια: Ζακ Μεναχέμ

Επιμέλεια ήχων: Δόμνα Ακατογλίδου

Ρύθμιση ήχου: Γιάννης Παπαδόπουλος

Παραγωγή: Βίκυ Μουνδρέα

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Νίκος Λύτρας (Γιορδάκης) , Σαράντος Φράγκος (Πομπόν), Τιτίκα Βλαχοπούλου (Μίτσα), Λεωνίδας Βαρδόρος (εφοριακός), Τάκης Καραθανάσης (Στραβοπόδαρος), Λευτέρης Ελευθεριάδης (Τζερεμές) Χρίστος Νικολαίδης (γκαρσόν), Άννα Μακράκη ( Ντιντίνα), Δημήτρης Πετράτος (Υπονοματάρχης)

Επιμέλεια εκπομπής : Μάρα Καλούδη