Το έργο του Γκίκα Μπινιάρη (1915-1980), «Ανδρέας Μιαούλης» μεταδίδεται σε ραδιοφωνική προσαρμογή και ραδιοσκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 20:30, στο πλαίσιο της εκπομπής «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Πρόκειται για μια συγγραφική απόπειρα του γνωστού ηθοποιού, αποτέλεσμα της οποίας ήταν το βιβλίο με τίτλο «Μιαούλης ο Μεγάλος Ναύαρχος», μία ιστορική βιογραφία, για τη ζωή και το έργο του ναυάρχου και πολιτικού Ανδρέα Μιαούλη (1769-1835), από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Νεότερης Ιστορίας, η οποία κυριάρχησε στα γεγονότα της Επανάστασης του 1821, αλλά και στη μετέπειτα πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής» τον Μάρτιο του 1979.

Μουσική επιμέλεια: Ολυμπία Λουκίσσα

Επιμέλεια ήχων: Ζίνα Υφαντή

Ρύθμιση ήχου: Κώστας Μελίδης

Ραδιοσκηνοθεσία: Στέλιος Παπαδάκης

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Αλέξης Σταυράκης (Ανδρέας Μιαούλης) Θόδωρος Μορίδης (Δημήτρης Βώκος), Πίτσα Καπιτσινέα (Ανδριανή Βώκου), Τάκης Βουλαλάς (Κωσταντίνος Κανάρης), Βασίλης Κανάκης (Γκίκας Ζέζας), Θόδωρος Σαρρής (Τουρκοκρητικός), Σοφία Κακαρελίδου (Ειρήνη Μπίκου), Γιώργος Μετσόλης (Λάζαρος Κουντουριώτης), Ιάκωβος Ψαρράς (Νικόλαος Ρούσσος), Χρήστος Πάρλας (Δικαίος Παπαφλέσσας), Σπύρος Μπιμπίλας (Μιχαλιός), Άγγελος Γιαννούλης (Γιώργης Τίπας), Κοραής Δαμάτης (Ιμπραήμ), Αντώνης Φουστέρης (Ραφαλιάς Καπετάνιος), Λευτέρης Ελευθεριάδης (Ανδρέας Πιπίνος), Κώστας Κονιάρης (Σταμάτης, Ναύτης)

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη