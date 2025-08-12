Βόλεϊ Ανδρών | Ελλάδα – Β. Μακεδονία
Τετάρτη 13/08 | 20:00
Ελλάδα vs Βόρεια Μακεδονία σε μία σημαντική μάχη στα προκριματικά του EuroVolley 2026. Κάθε πάσα μετράει.
Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών συμμετέχει στα προκριματικά του EuroVolley 2026, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η ΕΡΤ, πιστή στο ραντεβού της με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, θα μεταδώσει απευθείας από την ΕΡΤ3, την Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 20:00, τον αγώνα της Εθνικής μας Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας.
