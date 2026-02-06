100 χρόνια από τη γέννηση του πρωτοπόρου συνθέτη Γιάννη Χρήστου

Καλεσμένος ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος.

Η Φωνής της Ελλάδας και η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη κάνουν ένα αφιέρωμα στον πρωτοπόρο συνθέτη Γιάννη Χρήστου, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του που συμπληρώνονται φέτος.

Στο στούντιο, ο συγγραφέας Αλέξανδρος Αδαμόπουλος, που γνωρίζει από πολύ κοντά τη ζωή και το έργο του συνθέτη, θα μας μιλήσει για τα παιδικά και νεανικά χρόνια του Γιάννη Χρήστου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, για τις σπουδές του και για το δυναμικό ταλέντο του συνθέτη που έφυγε από τη ζωή σε δυστύχημα, μόλις 44 ετών.

Η εκπομπή θα προσπαθήσει να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ξεχωριστής προσωπικότητας: Ο Γιάννης Χρήστου έγραψε μοναδικές μουσικές για παραστάσεις αρχαίου δράματος, ορατόρια και όπερες και συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο και το Θέατρο Τέχνης "Κάρολος Κουν", αφήνοντας ένα ιδιαίτερο στίγμα στο χώρο της ελληνικής πειραματικής μουσικής.

Θα γίνουν ακόμη αναφορές για τη σχέση του με τον ελληνικό πολιτισμό, του αγαπημένους του κλασικούς συνθέτες και τις φιλοσοφικές του αναζητήσεις. Συντονιστείτε!

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στη 01:00 το βράδυ.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E καιστην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E