100 χρόνια Miles Davis

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, παρουσιάζει δύο ξεχωριστές συναυλίες του θρυλικού τρομπετίστα και συνθέτη Miles Davis, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Οι συναυλίες από τη Μελβούρνη του 1988 και το Ελσίνκι του 1967 θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho από την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Λίγοι καλλιτέχνες κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της μουσικής όσο ο Miles Davis. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο πρωτοπόρος της jazz επαναπροσδιόριζε διαρκώς τα όρια του ήχου, επηρεάζοντας γενιές μουσικών και δημιουργώντας έργα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Από τη cool jazz και το modal ύφος έως τον ηλεκτρικό πειραματισμό και τη fusion περίοδο, η καλλιτεχνική του διαδρομή υπήρξε μια αδιάκοπη αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων.

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, το ERT εcho παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες που αποτυπώνουν διαφορετικές αλλά εξίσου συναρπαστικές στιγμές της πορείας του. Η ηχογράφηση από το Ελσίνκι του 1967 μεταφέρει το κοινό σε μια από τις πιο δημιουργικές και μεταβατικές περιόδους του καλλιτέχνη, όταν ο ήχος του κινείται ανάμεσα στη λυρικότητα και τον τολμηρό αυτοσχεδιασμό, προαναγγέλλοντας τη ριζική ανανέωση της jazz που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η συναυλία της Μελβούρνης του 1988 αναδεικνύει έναν ώριμο και διαρκώς ανήσυχο δημιουργό, ο οποίος συνεχίζει να εξερευνά νέες μουσικές φόρμες, συνδυάζοντας τη jazz με ηλεκτρικά στοιχεία, funk και σύγχρονους ρυθμούς.

Με τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία και τον αξεπέραστο ήχο της τρομπέτας του, ο Miles Davis επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Μελβούρνη 1988: στη συναυλία συμμετείχαν:

Miles Davis – τρομπέτα, πλήκτρα

– τρομπέτα, πλήκτρα Kenny Garrett – άλτο σαξόφωνο, φλάουτο

– άλτο σαξόφωνο, φλάουτο Robert Irving III – πλήκτρα

– πλήκτρα Adam Holzman – πλήκτρα

– πλήκτρα Joseph McCreary (‘Foley’) – piccolo μπάσο

– piccolo μπάσο Benny Rietveld , μπάσο κιθάρα

, μπάσο κιθάρα Marilyn Mazur , κρουστά

, κρουστά Ricky Wellman, ντραμς

Πρόγραμμα:

In a Silent Way – Joe Zawinul (1932-2007)

Intruder – Miles Davis (1926-1991)

New Blues – Miles Davis (1926-1991)

Perfect Way – David Gamson (1961)

The Senate / Me And You – Joseph McCreary (‘Foley’) (1962)

Human Nature – Steve Porcaro (1977)

Wrinkle – Erin Davis (1971)

Tutu – Marcus Miller (1959)

Movie Star – Miles Davis (1926-1991)

Splatch – Marcus Miller (1959)

Time After Time – Cyndi Lauper (1953)

Heavy Metal – Miles Davis (1926-1991)

Don’t Stop Me Now – Steve Lukather (1957)

Carnival Time – Neil Larsen (1948)

Tomaas – Marcus Miller (1959)

Robert Irving III (1953) – Burn

Marcus Miller (1959) – Portia

Ελσίνκι 1967: στη συναυλία συμμετείχαν:

Miles Davis – τρομπέτα

– τρομπέτα Wayne Shorter – τενόρο σαξόφωνο

– τενόρο σαξόφωνο Herbie Hancock – πιάνο

– πιάνο Ron Carter – μπάσο

– μπάσο Tony Williams – ντραμς

Πρόγραμμα:

Masqualero – Wayne Shorter (1933-2023)

Agitation – Miles Davis (1926-1991)

Footprints – Wayne Shorter (1933-2023)

Round Midnight – Thelonious Monk (1917-1982)

Walkin‘ – Richard Carpenter (20th cent.)

Οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2026, στις 19:00.

Info

EBU Live Sessions

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!