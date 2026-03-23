1821: Η Ιστορία, τα σύμβολα και η συλλογική μας ταυτότητα

H ιστορικός Χριστίνα Κουλούρη στην εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης"

Πώς γεννιούνται οι εθνικές αφηγήσεις; Πώς τα σύμβολα, οι επέτειοι και η ιστορία επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν — και τελικά τον ίδιο μας τον εαυτό;

Ανήμερα την εθνικής μας επετείου, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, συζητάμε με τη Χριστίνα Κουλούρη, μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ιστορικούς της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Πρύτανη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για το πώς η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ένα ζωντανό πεδίο μνήμης και συμβολισμών που συνεχίζει να διαμορφώνει τη συλλογική μας ταυτότητα.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, 07:00-08:00 ώρα Ελλάδας

