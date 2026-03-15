1o Blue Heritage Summit Thessaloniki

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο 102FM της ΕΡΤ3, απαντώντας δημοσιογραφικά στις μεγάλες διοργανώσεις, καλύπτει διεξοδικά το 1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki, από την Τρίτη 17 έως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου, πιστό στο μότο του «Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ!».

Ο 102FM θα εκπέμπει ζωντανά από το στούντιο που θα εγκαταστήσει στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, την αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ, από το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματός του.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του 102FM και της τηλεόρασης της ΕΡΤ3 μέσα από απευθείας συνδέσεις θα μεταδίδουν συζητήσεις και συνεντεύξεις με πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων, μέλη της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας και γενικότερα με όλους τους συμμετέχοντες στο τριήμερο διεθνές συνέδριο. Οι εκπομπές του 102FM και της τηλεόρασης της ΕΡΤ3 θα δίνουν στο κοινό σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει σ’ αυτόν τον διάλογο μεταξύ 92 ομιλητών από το ελληνικό και διεθνές προσκήνιο που διοργανώνει ο οργανισμός BeyondCSR με την αιγίδα και τη στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών – Τομέα Μακεδονίας-Θράκης, υπό τον τίτλο «Πλοηγώντας την Καινοτομία στα Γεωπολιτικά Σταυροδρόμια».