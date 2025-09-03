2025, Οι Όψεις του Δικού μας Σεπτέμβρη

Τον Σεπτέμβριο διατρέχει το Intercity αυτής της εβδομάδας. Εφ’ όλης της ύλης και σε βάθος χρόνου. Τότε, τώρα, πριν, μετά…

Οι Δίδυμοι Πύργοι, ο απόηχος των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, οι Παραολυμπιακοί τότε και τώρα, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013, το πραξικόπημα στην Χιλή το 1973 και ο Salvador Allende, ο Μάνος Λoΐζος και ο Che Guevara στα «Τραγούδια του Δρόμου» το 1974, ο Μίκης Θεοδωράκης να ταξιδεύει από τις 2 Σεπτεμβρίου 2021 σε άλλους αστερισμούς, η τωρινή γενοκτονία στην Γάζα, η κραυγή της Παλαιστίνης, το «Τραγούδι του Σεπτέμβρη», τα άγνωστα και τα γνωστά, τα κείμενα του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη από το βιβλίο «Ο Πεθαμένος και η Ανάσταση», το πρόσωπό σου…

Μια διαδρομή στο χρόνο του Σεπτέμβρη από την σημερινή εκπομπή, μια διαδρομή με έξι στάσεις.

Ανακαλώντας σίγουρα την μνήμη, μαζεύοντας ελπίδα για το μέλλον και υπονοώντας, ίσως, πιο πολλά από αυτά που μπορούμε απλά να θυμηθούμε.

Kείμενα - Παραγωγή - Παρουσίαση: Θάνος Φουργιώτης

Τεχνική επιμέλεια: Νίκος Σαβοργινάκης

Intercity με το Θάνο Φουργιώτη

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

και κάθε Παρασκευή στις 20:00

Μια εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες: εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής.

Με αφορμή ένα θέμα, μια σκέψη, ένα πρόσωπο, ένα βιβλίο, μια ταινία, ένα γεγονός ανακατεύουμε ντοκουμέντα, σελίδες βιβλίων, κείμενα, ήχους, μουσική, λόγο και πάμε ταξίδι σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.



