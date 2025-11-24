Η Φωνή της Ελλάδας, ο ραδιοφωνικός σταθμός των αποδήμων Ελλήνων, συμμετέχει και καλύπτει δημοσιογραφικά το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τους νέους της ελληνικής διασποράς, που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», από την Τρίτη 25 έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, μια συνάντηση νέων της διασποράς, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών τους με την πατρίδα, αλλά και τη μεγαλύτερη εμπλοκή τους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Οι νέοι που συμμετέχουν στο συνέδριο αναδεικνύονται σε πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό, με σκοπό να αναλάβουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την προβολή και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκονται εκεί για να τους γνωρίσουν και να μεταδώσουν τα όσα θα γίνουν αυτές τις τέσσερις ημέρες, με συνεντεύξεις τόσο από τον χώρο του συνεδρίου, όσο και στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, πρώτη ημέρα του συνεδρίου, η διευθύντρια της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Καραγιάννη, θα συντονίσει πάνελ με θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα ως άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά», με τη συμμετοχή παιδιών από την Ομογένεια. Επίσης, στο συνέδριο θα παρευρίσκεται ο διευθυντής της Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού της ΕΡΤ, Μένος Δελιοτζάκης, ενώ η αρχισυντάκτρια των Ομογενειακών Θεμάτων Νατάσα Βησσαρίωνος θα καλύψει δημοσιογραφικά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στους χώρους του συνεδρίου θα βρίσκεται ο Προκόπης Αγγελόπουλος για συνεντεύξεις με νέους της διασποράς αλλά και για μία συζήτηση με τη Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ, Μάιρα Μυρογιάννη. Οι συνεντεύξεις θα μεταδοθούν στο πλαίσιο της εκπομπής «Πάρε τον Χρόνο σου».

Τη σκυτάλη στη δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου, την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, θα πάρουν η Κατερίνα Μπατζάκη και ο Δημήτρης Κοντογιάννης, με συνεντεύξεις που θα μεταδοθούν στο πλαίσιο των εκπομπών τους στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

Instagram: voiceofgreece_ert\

Τηλέφωνα: 210 6066815, 210 6066816, 210 6066238

και 210 6066439 (studio)

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT