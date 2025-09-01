4 χρόνια χωρίς τον Μίκη. Ο Άγγελος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης στα “Τοπία Ανθρώπων”

Υπάρχουν άνθρωποι-βουνά. Με κορυφές, πλαγιές, χαράδρες, κοιλάδες. Με θέα, φως και σκοτάδι.

Άνθρωποι-θάλασσες, από πελάγη έως ωκεανούς με ήρεμα και άγρια νερά, με στεριά που φαίνεται ή που θα κάνεις βδομάδες για να δεις.

Άνθρωποι-τόποι - γνώριμοι και άγνωστοι - για να ταξιδεύουμε πάντα σ’αυτούς, να τους επισκεπτόμαστε σαν προσκυνητές, να επιστρέφουμε ή να τους ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά. Σαν να’ναι οι ρίζες και οι αναφορές των προγόνων μας ή νέοι προορισμοί και πατρίδες.

Σαν το μικρό τους όνομα να σημαίνει Ελλάδα, και Ελλάδα να σημαίνει εκείνοι οι ελάχιστοι άνθρωποι γνωστοί με το μικρό τους, όπως ο Μίκης...

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, η εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων” με τη Βικτωρία Καβουριάρη στη Φωνή της Ελλάδας είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη. Διανύοντας φέτος έναν αιώνα από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη, και ανήμερα του θανάτου του (2 Σεπτεμβρίου 2021) ακούμε τον εγγονό του, Άγγελο Θεοδωράκη-Παπαγγελίδη να μιλάει για τον Μίκη, για τον Θεοδωράκη, για τον παππού του.

Παραγωγή – Παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

