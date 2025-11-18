52 χρόνια μετά: Η Μέλπω Λεκατσά στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων”

Ο χρόνος...

Η σιωπή...

Η φωνή…

52 χρόνια. Μπορεί για έναν άνθρωπο να ήταν ήδη όλη του η ζωή, σε φυσιολογικές συνθήκες, ή ίσως περισσότερη από τη μισή. 'Ομως για την ιστορία, τον ιστορικό χρόνο, είναι αυτό που συνέβη μόλις χθες.

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, μοιραζόμαστε ιστορικές στιγμές και σκέψεις για το παρόν και το μέλλον στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Τοπία Ανθρώπων”, με τη Βικτωρία Καβουριάρη, με φιλοξενούμενη τη Μέλπω Λεκατσά, έφηβη στην Εξέγερση του Πολυτεχνείου και υπεύθυνη για το αυτοσχέδιο Φαρμακείο στο Μετσόβιο.

Στην κτηνωδία που υπέστη μετά την σύλληψή της, την κράτησε ζωντανή το περιτύλιγμα μιας σοκολάτας, σαν ημερολόγιο και σαν γράμμα στους γονείς της. Μαζί με την πίστη που της έμαθαν στον ανθρωπισμό, τη Δημοκρατία, την ελευθερία, τη νίκη απέναντι στον φόβο.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

