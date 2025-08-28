Αφιέρωμα στα 50 χρόνια του ελληνικού Συντάγματος (α΄μέρος)

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ιστορικό και εκπαιδευτικό αφιέρωμα για την επέτειο της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από την ψήφιση και ισχύ του Ελληνικού Συντάγματος, παρουσιάζει η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» σε δύο επετειακές εκπομπές.

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος το Σάββατο 30.08.2025 στις 17: 00 με 18:00 ώρα Ελλάδας από τη συχνότητα της «Φωνής της Ελλάδας», η εκπομπή αφηγείται αποσπάσματα από το βιβλίο των εκδόσεων Κέδρος «Τα Ελληνικά Συντάγματα και η ιστορία τους» της συγγραφέως Γιολάντας Χατζή.

«..Σε αυτό το βιβλίο μαθαίνουμε τι σήμαινε να είσαι πολίτης στα ταραγμένα μετεπαναστατικά χρόνια, την εποχή του Όθωνα ή του Τρικούπη, την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου και των Βαλκανικών Πολέμων, την εποχή της Κατοχής και του Εμφυλίου, την εποχή της Στρατιωτικής Δικτατορίας και της Μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα απέκτησε μοναρχικό Σύνταγμα το 1844, φιλελεύθερο πολίτευμα με το Σύνταγμα του 1864 και κοινοβουλευτικό πολίτευμα την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Αν ένας νοσταλγός του παρελθόντος μιλήσει σε σας τα παιδιά για τις «παλιές καλές μέρες» και για το πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα τον παλιό καιρό, εσείς τότε θα είστε σε θέση να συζητήσετε μαζί του και να του απαριθμήσετε τους αγώνες που δόθηκαν για τη δημοκρατικότερη διακυβέρνηση της Ελλάδας αλλά και τις συνταγματικές κατακτήσεις που πέτυχαν οι πολίτες της χώρας. Από αυτά που θα ακούσετε και θα διαβάσετε θα γίνετε πιο ενεργοί πολίτες. Και όταν φτάσετε σε ηλικία που θα μπορείτε να ψηφίζετε, τότε θα γνωρίζετε τι ψηφίζετε και γιατί ψηφίζετε αλλά και τι είναι αυτό που περιμένετε από τα αποτελέσματα των εκλογών».

Με εκτίμηση, η συγγραφέας του βιβλίου, Γιολάντα Χατζή.

Παραγωγή – Παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Σάββατο 30 Αυγούστου στις 17.00

