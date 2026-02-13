Αφιέρωμα στη Σοφία Βέμπο και στη Στέλλα Γκρέκα.

Καλεσμένοι, ο πιανίστας και ερευνητής Δαυίδ Ναχμίας και η ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη.

Δύο γυναικείες μορφές που, καθεμιά με τον δικό της τρόπο, έγιναν φωνή μιας εποχής και μνήμη ενός λαού. Στο στούντιο, φιλοξενούμενοι ο πιανίστας και ερευνητής Δαυίδ Ναχμίας και η ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη, θα μοιραστούν με τον Θέμη Ροδαμίτη τη γνώση τους, την αγάπη τους, τον σεβασμό και τη μνήμη για τις δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες.

Η Σοφία Βέμπο, η τραγουδίστρια που ταυτίστηκε με τις πιο δύσκολες ώρες του τόπου, με τη φωνή της να γίνεται στήριγμα, κουράγιο στα χρόνια της δοκιμασίας. Και δίπλα της, η Στέλλα Γκρέκα, μια καλλιτέχνιδα με λεπτότητα και σκηνικό ήθος, που κουβαλά την ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου, την αστική κομψότητα και την ευρωπαϊκή αύρα μιας Ελλάδας που ονειρευόταν, ταξίδευε, έπλαθε ύφος.

Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές θερμοκρασίες ψυχής: η Βέμπο με το σθένος και την ευθύτητα που ενώνει τους ανθρώπους γύρω από ένα τραγούδι σαν γύρω από μια σημαία· η Γκρέκα με την τρυφερή ακρίβεια, τη γοητεία της φράσης, την τέχνη του υπαινιγμού.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν πολλά και αγαπημένα τραγούδια.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στη 01:00 το βράδυ.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E καιστην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E