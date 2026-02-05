Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 07.02.2026 στις 17:00 με 18:00 από τη Φωνή της Ελλάδας το αφιέρωμα της εκπομπής στην 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα ελληνικής γλώσσας αλλά και ημέρα μνήμης του Έλληνα ποιητή Διονυσίου Σολωμού (1798-1857).

Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα για τους μικρούς και μεγάλους ακροατές για το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αλλά και του σημαντικού έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, των τεχνών και των επιστημών της, που στο σύνολό τους ενέπνευσαν και επηρέασαν ανά τους αιώνες και συνεχίζουν έως το σήμερα να επιδρούν σε όλο το κόσμο.

Στο αφιέρωμα θα ακουστούν μοναδικές μουσικές συνθέσεις ενός παγκόσμιου Έλληνα, του δικού μας Βαγγέλη Παπαθανασίου, κάτοχο βραβείου Nόμπελ για τη σύνθεση του Chariots of Fire το 1982 , αλλά και διάσημου ως πρωτοπόρου συνθέτη της σύγχρονης μουσικής παγκοσμίως.

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

