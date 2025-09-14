Αφιέρωμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος: Καλεσμένη η Μαρία Κομνηνού

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στη Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με καλεσμένη την πρόεδρο του ΔΣ, καθηγήτρια πανεπιστημίου, Μαρία Κομνηνού.

Η φιλοξενούμενη θα κάνει μια αναφορά στην ιστορία της Ταινιοθήκης (Λαΐδα) και θα μιλήσει για την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται με την ψηφιακή αποκατάσταση ταινιών, με στόχο να διασωθούν ταινίες κορυφαίων δημιουργών που συνθέτουν ένα σημαντικό ίχνος μέσα από την εικόνα αλλά και το σενάριο -όπως Πρόσωπο με Πρόσωπο, Χάπι Ντέη, Πικρό Ψωμί, Οι Απάχηδες των Αθηνών, Ψαράδες και Ψαρέματα κ.α.

Η Μαρία Κομνηνού θα αναφερθεί στη πλούσιο αρχείο της Ταινιοθήκης καθώς και στις καινούργιες παραγωγές - αφιερώματα σε σκηνοθέτες όπως Θανάση Ρετζής, Σταύρος Τορνές, Πάνος Κούτρας, καθώς και ένα μικρό αφιέρωμα στον Κώστα Γαβρά, που είναι και επίτιμος πρόεδρος της ταινιοθήκης.

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος είναι ένα πολύ σημαντικό κύτταρο καταγραφής και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και ένας ζωντανός δυναμικός χώρος που έχει αγαπηθεί από πολλούς και πιστούς φίλους του κινηματογράφου και του πολιτισμού μας.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη 05:00-06:00.

