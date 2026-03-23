Αφιέρωμα στις Γυναίκες της Επανάστασης με καλεσμένη την ιστορικό και καθηγήτρια Βασιλική Λάζου

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, η εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» είναι αφιερωμένη στις Γυναίκες της Επανάστασης.

Η ιστορικός και καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασιλική Λάζου, συγγραφέας του βιβλίου «Γυναίκες και Επανάσταση 1821. Από τον Οθωμανικό κόσμο στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος», μιλά για τις γυναίκες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ιστορίας, αλλά και για εκείνες που έμειναν στη σκιά. Από τις Σουλιώτισσες και τις Χιώτισσες έως τη Μαντώ Μαυρογένους και τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η εκπομπή αναδεικνύει τη συμβολή, τις θυσίες και το προσωπικό κόστος των γυναικών του Αγώνα.

Παραγωγή - παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

