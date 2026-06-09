Αφιέρωμα στο 3ο & 4ο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων Αττικής

Το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, παραμένοντας πιστό στη στήριξη της μουσικής παιδείας και της νεανικής δημιουργικότητας, ανοίγει τα μικρόφωνά του και φιλοξενεί τα Μουσικά Σχολεία της Αττικής σε ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό αφιέρωμα που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 20:10.

Οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ηχογραφημένα αποσπάσματα από τις δύο τελευταίες επιτυχημένες διοργανώσεις του Jazz Festival Μουσικών Σχολείων Αττικής, του ετήσιου θεσμού που ενώνει μουσικά σύνολα από τα Μουσικά Σχολεία της Αθήνας. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μαθητικές συναυλίες τζαζ και αυτοσχεδιασμού, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια για τους μαθητές. Ο επιτυχημένος θεσμός πραγματοποιείται σε διαφορετικό χώρο κάθε χρόνο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή της Πέμπτης 11 Ιουνίου θα παρουσιαστούν μουσικά αποσπάσματα από το 3ο Φεστιβάλ Τζαζ των Μουσικών Σχολείων Αττικής (2025) που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Μουσικού Σχολείου Ιλίου στο αμφιθέατρό του, με την υποστήριξη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ένωσε τα τζαζ σύνολα και τη δημιουργικότητα των εφήβων από τα πέντε Μουσικά Σχολεία της Αττικής (Αθήνας, Αλίμου, Ιλίου, Παλλήνης και Πειραιά) με την εμπειρία καταξιωμένων μουσικών, μέσα από ήχους που κερδίζουν την καρδιά και το μυαλό.

Στην εκπομπή της Παρασκευής 12 Ιουνίου θα ακουστούν ευφάνταστες τζαζ ενορχηστρώσεις από το πρόσφατο 4ο Jazz Festival Μουσικών Σχολείων Αττικής (2026), που πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Διοργανώθηκε από το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο Παλλήνης σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ και το ΕΚΠΑ. Περισσότεροι από 270 μαθητές και μαθήτριες από τα πέντε Μουσικά Σχολεία ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των δημόσιων μουσικών σχολείων της χώρας. Οι νεαροί δημιουργοί θα μας ταξιδέψουν στις “Greek Jazz Roots”, μέσα από πολυρυθμικά μοτίβα και αυτοσχεδιασμούς, αναδεικνύοντας τη συνεργασία και τη ζωντανή σχέση τους με τη σύγχρονη μουσική έκφραση.

Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα για ένα αφιέρωμα γεμάτο φρεσκάδα, ενέργεια και αυθεντικό τζαζ συναίσθημα από τους μουσικούς του αύριο.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αφροδίτη Κοσμά

Ηχοληψία 3ου Τζαζ Φεστιβάλ: Μιχάλης Συγλέτος

Μίξη 3ου Τζαζ Φεστιβάλ: Σέργιος Κάπαρης

Τεχνική επιμέλεια ραδιοφωνικής εκπομπής: Τάσος Μπακασιέτας

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 και 95,6 στα FΜ και στο ertecho.gr

Κλασικά, Τρίτο.