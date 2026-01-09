Αφιέρωμα στον David Bowie

Γιώργος Μουχταρίδης, "The bright side of the road", Παρασκευή 9/1, 12:00 | "Όλοι ζούμε στον κόσμο του David Bowie"

Ιστορίες από τα σημαντικότερα τραγούδια του, αποσπάσματα από τις σημαντικότερες συνεντεύξεις που έδωσε τις δεκαετίες 70 και 80 και άγνωστες λεπτομέρειες από τη ζωή του και την παρουσία του στις υπόλοιπες τέχνες.

Urban Sounds | Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie – Δύο ειδικές εκπομπές στο Kosmos 93.6

Η εκπομπή Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμακά, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα δύο δίωρων εκπομπών, αφιερωμένο όχι στον μύθο του Bowie, αλλά στη μέθοδο, τις μεταμορφώσεις και τη διαρκή του επίδραση στην ποπ κουλτούρα.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου, 12:00–14:00 | David Bowie: Identity, Persona & Reinvention Ο Bowie ως καλλιτεχνικό project. Από την αναζήτηση ταυτότητας των πρώτων χρόνων και τη γέννηση των alter ego, μέχρι τη συνειδητή αποδόμησή τους. Η περσόνα ως performance, το φύλο ως αφήγηση, η επιτυχία ως παγίδα και η αυτοκαταστροφή ως σημείο καμπής. Ένα δίωρο για τον Bowie που εφηύρε και κατέστρεψε τον εαυτό του ξανά και ξανά.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου, 12:00–14:00 | David Bowie: Sound, Experimentation & Legacy Ο Bowie ως επιμελητής ήχου, συνεργάτης και καταλύτης. Από το Βερολίνο και την αποδόμηση της pop φόρμας, μέχρι τις industrial και ηλεκτρονικές αναζητήσεις των 90s και το Blackstar ως τελικό έργο τέχνης. Ένα δίωρο για τον Bowie που δεν κοίταξε ποτέ πίσω, ακόμα κι όταν το παρελθόν του έγινε θρύλος.