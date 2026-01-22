Αφιέρωμα στον Γεώργιο Α. Σύρκα

Αυτό το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ιανουαρίου, η εκπομπή «Εγνατία Οδός» ολοκληρώνει ένα αφιέρωμα στον Γεώργιο Σύρκα, εξέχουσα μορφή της εκκλησιαστικής μουσικής του 20ού αιώνα.

Ο Γεώργιος Α. Σύρκας υπήρξε ιατρός, πρωτοψάλτης και χοράρχης. Από παιδική ηλικία διακρίθηκε ως καλλίφωνος ιεροψάλτης και γνώστης της εκκλησιαστικής μουσικής, με ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο χρώμα φωνής. Καταγόταν από ψαλτική οικογένεια· ο πατέρας του Αντώνιος Σύρκας, στην παρακαταθήκη του οποίου επίσης αναφέρεται η εκπομπή, διετέλεσε Πρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπολη και, για μικρό χρονικό διάστημα, υπηρέτησε και στον Πατριαρχικό Ναό.

Στις εκπομπές αυτού του Σαββατοκύριακου:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Καλεσμένος της εκπομπής ο Σπύρος Παπασπύρου , καθηγητής Ιατρικής και στενός συνεργάτης του Γεωργίου Σύρκα , σε μια ραδιοφωνική συνομιλία μνήμης και μαρτυρίας.



Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Καλεσμένη η μουσικολόγος Αικατερίνη Πετροπούλου, με αφορμή τη σχετική μεταπτυχιακή διατριβή της, ενώ θα ακουστούν και σπάνιες ηχογραφήσεις με τη χορωδία και τη φωνή του Γεωργίου Σύρκα.

Infο

«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Σαββατοκύριακο 24-25 Ιανουαρίου 2026, 07:00

Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.