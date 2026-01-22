Ραδιόφωνο

Αφιέρωμα στον Γεώργιο Α. Σύρκα

Σαββατοκύριακο 24-25 Ιανουαρίου 2026 | 07:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αυτό το Σαββατοκύριακο, η εκπομπή «Εγνατία Οδός» ολοκληρώνει ένα αφιέρωμα στον Γεώργιο Σύρκα, εξέχουσα μορφή της εκκλησιαστικής μουσικής του 20ού αιώνα.
Αυτό το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ιανουαρίου, η εκπομπή «Εγνατία Οδός» ολοκληρώνει ένα αφιέρωμα στον Γεώργιο Σύρκα, εξέχουσα μορφή της εκκλησιαστικής μουσικής του 20ού αιώνα.

Ο Γεώργιος Α. Σύρκας υπήρξε ιατρός, πρωτοψάλτης και χοράρχης. Από παιδική ηλικία διακρίθηκε ως καλλίφωνος ιεροψάλτης και γνώστης της εκκλησιαστικής μουσικής, με ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο χρώμα φωνής. Καταγόταν από ψαλτική οικογένεια· ο πατέρας του Αντώνιος Σύρκας, στην παρακαταθήκη του οποίου επίσης αναφέρεται η εκπομπή, διετέλεσε Πρωτοψάλτης στην Κωνσταντινούπολη και, για μικρό χρονικό διάστημα, υπηρέτησε και στον Πατριαρχικό Ναό.

Στις εκπομπές αυτού του Σαββατοκύριακου:

Infο

«Εγνατία Οδός»
Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος
Σαββατοκύριακο 24-25 Ιανουαρίου 2026, 07:00
Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.

