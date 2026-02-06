Αφιέρωμα “στον καλλιτέχνη και τον άνθρωπο” Πάνο Τζαβέλλα

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη κάνει αφιέρωμα στον Πάνο Τζαβέλλα -τον αγωνιστή, καλλιτέχνη και άνθρωπο που συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση και τους λαϊκούς αγώνες με πάθος για την ελευθερία, μοναδική συνέπεια και ήθος.

Στο στούντιο η επί χρόνια σύντροφος του, τραγουδίστρια Νατάσα Παπαδοπούλου Τζαβέλλα, που με αφορμή και το βιβλίο της: "Πάνος Τζαβέλλας: από ατσάλι και βελούδο" θα μας μιλήσει για τον δημιουργό, συνθέτη και ερμηνευτή, την πολιτική του στάση, την ανανεωτική αριστερά, τη φιλία του με τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Μανώλη Γλέζο κ.ά.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη 01:00 -03:00 πρωί Δευτέρας

