Αφιέρωμα στον Ξενοφώντα Τσιούνη

Αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή της Τρικαλινής μουσικής παράδοσης, Ξενοφώντα Τσιούνη, θα πραγματοποιήσει η εκπομπή "Τα Ξωτικά της Παράδοσης", την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 15:00.

Στο Στούντιο B' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα βρίσκεται ο κορυφαίος τραγουδιστής, πλαισιωμένος από νέους μουσικούς της Δυτικής Θεσσαλίας: τον Γιώργο Κολτσίδα στο κλαρίνο, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Σερέτη στα λαούτα.

Μαζί τους στο στούντιο και ο κοινωνικός ανθρωπολόγος, Γιάννης Καής.

Επιμέλεια-Παραγωγή -Παρουσίαση: Μαρία Κουτσιμπύρη

Ρύθμιση Ήχου: Διονύσης Λυμπέρης