Αφιέρωμα στον Ξενοφώντα Τσιούνη
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 15:00
Αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή της Τρικαλινής μουσικής παράδοσης, Ξενοφώντα Τσιούνη, θα πραγματοποιήσει η εκπομπή “Τα Ξωτικά της Παράδοσης”.
Στο Στούντιο B' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα βρίσκεται ο κορυφαίος τραγουδιστής, πλαισιωμένος από νέους μουσικούς της Δυτικής Θεσσαλίας: τον Γιώργο Κολτσίδα στο κλαρίνο, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Σερέτη στα λαούτα.
Μαζί τους στο στούντιο και ο κοινωνικός ανθρωπολόγος, Γιάννης Καής.
Επιμέλεια-Παραγωγή -Παρουσίαση: Μαρία Κουτσιμπύρη
Ρύθμιση Ήχου: Διονύσης Λυμπέρης
