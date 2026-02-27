Αφιέρωμα στον μεγάλο λαϊκό συνθέτη Γιώργο Μητσάκη

Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα Ελλάδας, 12:00-14:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη κάνει ένα αφιέρωμα στον μεγάλο λαϊκό συνθέτη και στιχουργό Γιώργο Μητσάκη.

Ο δημιουργός πολλών και μεγάλων επιτυχιών έγραψε μία σημαντική διαδρομή στο χώρο της μετάβασης από το ρεμπέτικο στο λαϊκό τραγούδι, τα τραγούδια του ερμηνεύτηκαν από κορυφαίους τραγουδιστές της εποχής (Χρυσάφη, Γκρέυ, Πάνου, Καζαντζίδης, Μπιθικώτσης κ.α.). Υπήρξε πρωταγωνιστής στα λαϊκά πάλκα και στη δισκογραφία, συνεργάστηκε πολύ δημιουργικά με τους κορυφαίους συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού και συνέβαλε πρωταγωνιστικά στο να αγαπηθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα το λαϊκό μας τραγούδι.

Στην εκπομπή θα ακουστούν πολλές και αγαπημένες επιτυχίες του, μικρές ιστορίες από την καλλιτεχνική του πορεία, από την κοινωνική του ζωή, από τις σχέσεις του με ανθρώπους και μαγαζιά.

Μια εκπομπή που κυρίαρχο είναι το τραγούδι αλλά και η προσπάθεια να καταγράψουμε στο σήμερα το τι μας αφήνει ο Γιώργος Μητσάκης ως συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής αλλά και συνδιαμορφωτής ενός από τα κορυφαία πολιτιστικά αγαθά - αυτό του λαϊκού μας τραγουδιού.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 01 Μαρτίου 2026, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 02 Μαρτίου, 01:00-03:00 το πρωί.

