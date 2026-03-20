Aφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη κάνει αφιέρωμα στον συνθέτη και μουσικό Μιχάλη Σουγιούλ.

Δημιουργός του αρχοντορεμπέτικου, ο Μιχάλης Σουγιούλ αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε από τον λαό και κατάφερε να βρίσκεται στην κορυφή της καλλιτεχνικής δημιουργίας για πάνω από 30 χρόνια με τα πολλά και αγαπημένα τραγούδια, αλλά και ως αναπόσπαστο μέλος μεγάλων ορχηστρών και σπουδαίων συνεργασιών στο πάλκο και στη δισκογραφία.

Στο στούντιο θα φιλοξενηθεί η εγγονή του, Δέσποινα Σουγιούλ, διακεκριμένη συγγραφέας, μουσικός και εκπαιδευτικός γύρω από τα καλλιτεχνικά, η οποία θα μας πει ιδιαίτερες και σπάνιες ιστορίες για την καθημερινότητα του παππού της, τις σχέσεις με τους ομότεχνους και το αξέχαστο χιούμορ του, την ανεπιτήδευτη καλοσύνη και την ευγένειά του.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Γιώργος Κωστόπουλος



Μετάδοση: Κυριακή Μαρτίου 2026, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 01:00-03:00 το πρωί.

