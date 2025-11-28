Αφιέρωμα στον Πάνο Γαβαλά, μια ξεχωριστή φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας κάνει ένα αφιέρωμα στον Πάνο Γαβαλά - έναν σημαντικό ερμηνευτή του λαϊκού μας τραγουδιού με ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία.



Στην εκπομπή θα γίνουν αναφορές σε ιδιαίτερες στιγμές της ζωής και της καλλιτεχνικής έκφρασης του τραγουδιστή με τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες, που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε πολύ από τον λαό μας.



Η εκπομπή τιμά τον σεμνό αυτόν καλλιτέχνη που έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τίμησε το επάγγελμά του όσο ελάχιστοι. Θα ακουστούν πολλά και αγαπημένα τραγούδια που έγραψε και ο ίδιος - αλλά και άλλοι δημιουργοί γι' αυτόν.

Η εκπομπή αφιερώνεται κυρίως στους απόδημους Έλληνες που ζουν εδώ και χρόνια μακριά από την πατρίδα. Οι παλαιότεροι εξ’ αυτών θα συγκινηθούν, θα την χαρούν, και γιατί όχι, και θα τραγουδήσουν.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, 01:00-03:00 ώρα Ελλάδας

