Αφιέρωμα στον ποιητή Χρήστο Μπράβο

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00-13:00 η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας κάνει ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Μπράβο. Ο σημαντικός ποιητής από τους κύριους εκπροσώπους της ποιητικής γενιάς τους '70 που έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς, άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα ποιητικής γραφής και σκέψης. Η εκπομπή μας "καλεί" να δούμε στο σήμερα πως "διαβάζεται" η ποίησή του.

Αναφορές θα γίνουν για τις επιρροές του από το δημοτικό τραγούδι, την παράδοση που έφτασε ως τις μέρες μας μέσα από τη συλλογική συνείδηση του λαού μας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για την πνευματική - ποιητική σχέση του με τον ποιητή Μίλτο Σαχτούρη.

Στην εκπομπή θα μιλήσουν οι ποιητές Γιώργος Μαρκόπουλος, και Πάνος Κυπαρίσσης, ο σκηνοθέτης Θοδωρής Γκόνης και ο συνθέτης Πάρις Παρασχόπουλος, οι οποίοι υπήρξαν όλοι καλοί φίλοι του Χρήστου Μπράβoυ - αλλά και γνώστες του έργου του.

Ποίηματά του θα αποδώσει η ηθοποιός Ολύνα Ξενοπούλου, ενώ θα ακουστούν μουσικές που γράφτηκαν πάνω στη ποιησή του από τους: Πάρι Παρασχόπουλο, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Μπάμπη Παπαδόπουλο.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, 01:00-02:00 το πρωί

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

Instagram: voiceofgreece_ert\

Τηλέφωνα: 210 6066815, 210 6066816, 210 6066238

και 210 6066439 (studio)

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT