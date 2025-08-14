Αφιέρωμα στον θρησκευτικό Δεκαπενταύγουστο

Ένα όμορφο και ιδιαίτερο αφιέρωμα στη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου που τιμάται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στη χώρα μας αλλά και εκτός συνόρων όπου υπάρχει ομογένεια, παρουσιάζει η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» από τη συχνότητα της «Φωνής της Ελλάδας». Το αφιέρωμα θα ολοκληρωθεί σε δύο εκπομπές, το Σάββατο στις 16.08.2025 και εν συνεχεία το Σάββατο στις 23.08.2025 στις 17:00 με 18:00 ώρα Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 16.08.2025 στις 17:00 με 18:00 ώρα Ελλάδας από τη συχνότητα της «Φωνής της Ελλάδας» η εκπομπή θα παρουσιάσει την αφήγηση του βιβλίου «Η Παναγία και η χαμένη εικόνα» των Πηνελόπη & Μαρίας Μωραΐτη σε εικονογράφηση των Θάνου Τσίλη & Εύα Καραντινού, από τις εκδόσεις Πορφύρα. «Προσκύνημα στην Παναγιά» – έγραφε η χάρτινη στρογγυλή ταινία που βρήκαν οι μικροί μας ήρωες μέσα σε ένα παλιό view master στο σεντούκι της γιαγιάς Σεβαστής. Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες και οικογενειακά κειμήλια από την Πόλη. Οι μικροί μας ήρωες θα ταξιδέψουν νοητά στους Αγίους Τόπους όπου περπάτησε και έζησε η Παναγία, προσπαθώντας παράλληλα να ανακαλύψουν το πολύτιμο οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειας στο διωγμό του 1955 από την Πόλη, τη χαμένη εικόνα της Παναγίας. Μαζί με τους ήρωες της ιστορίας μας, θα ταξιδέψουμε στα σημαντικότερα προσκυνήματα της Παναγιάς σε Ελλάδα, Κύπρο και Κωνσταντινούπολη, εκπληρώνοντας το τάμα της γιαγιάς Σεβαστής.

Το Σάββατο 23.08.2025 την ίδια ώρα, θα ακούσουμε δύο ακόμη παραμύθια των εκδόσεων Πορφύρα σε εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε την ιστορία «Το κρεμμυδάκι» που αποτελεί μία διασκευή ενός έργου του Ντοστογιέφσκι. «Ο Άγγελος που όλοι έχουμε δίπλα μας όταν γεννιόμαστε καλείται να σώσει μία γυναίκα που η μόνη της καλοσύνη ήταν να πετάξει ένα κρεμμυδάκι σε ένα ζητιάνο. Θα προλάβει ως φύλακας άγγελος της να τη σώσει έστω και την τελευταία ώρα; Και άραγε είναι αρκετό αυτό το μικρό κρεμμυδάκι για να βοηθήσει τη γυναίκα αυτή ώστε να καταλάβει το νό-ημα της ύπαρξης και της ζωής;».

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε την ιστορία «Το παιδί με το κανατάκι», μία ιστορία πίσω στο χρόνο από το συναξάρι του Αγίου Γεωργίου την εποχή των Σαρακηνών πειρατών που πολιορκούσαν με καταστροφική μανία το νησί της Μυτιλήνης... «Την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου διαλέγουν οι Σαρακηνοί για να επιτεθούν στο νησί. Καταστρέφουν, λεηλατούν και αρπάζουν πολλούς αιχμαλώτους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο μικρός Γιώργης που από τη μέρα εκείνη μακριά από τη μητέρα του, γίνεται σκλάβος. Η ιδιαίτερη σχέση του μικρού Γιώργη με το συνονόματό του Άγιο και η αγάπη του γι’ αυτόν, θα του δώσει ελπίδα και δύναμη. Άραγε, θα κερδίσει ο μικρός Γιώργης και την πολυπόθητη ελευθερία του;»

Παραγωγή – Παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά.

