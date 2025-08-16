Αφιέρωμα στους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη και Δημήτρη Λάγιο

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη» με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει το πρώτο μέρος του αφιερώματος στους Μίκη Θεοδωράκη και Δημήτρη Λάγιο.

Οι δυο συνθέτες υπήρξαν φίλοι, έζησαν στην ίδια γειτονιά στην «σκιά της Ακρόπολης», είχαν κοινά μουσικά και αισθητικά γούστα. Μεταξύ τους υπήρχε εκτίμηση, αγάπη, θαυμασμός, συμπόρευση.

Και οι δυο τους αγάπησαν τους ποιητές και τούς μελοποίησαν με έμπνευση και σεβασμό. Φυσιολάτρες, με ιδιαίτερη αγάπη στην θάλασσα που υπήρξε και μια κύρια πηγή έμπνευσης τους.

Πολιτικοποιημένοι και ευαίσθητοι σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και σε θέματα φιλοσοφικής και πολιτιστικής σκέψης, για τα οποία αγωνίστηκαν και στην καθημερινότητά τους.

Στην εκπομπή τα τραγούδια τους θα συνομιλήσουν φτιάχνοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα βγαλμένη μέσα από τις ξεχωριστές προσωπικές και δημιουργικές στιγμές τους.

Θα μιλήσουν στην «Δική μας Πόλη» η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και η Πέγκυ Λάγιου.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 18 Αυγούστου, 22:00-23:00 Ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 19 Αυγούστου, 04:00-05:00.

