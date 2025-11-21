Αφιέρωμα της εκπομπής «Η Δική μας Πόλη» στον Μάνο Χατζηδάκι

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00-14:00 (ώρα Ελλάδας), η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει το αφιέρωμα με τίτλο "Αναφορές στον Μάνο Χατζιδάκι".

Η εκπομπή θα σταθεί σε ιδιαίτερα κείμενα αλλά και μουσικές και τραγούδια-σταθμούς: ξεχωριστές στιγμές από την πλούσια και μοναδική ιστορία του αγαπημένου και αλησμόνητου συνθέτη, που μας "μίλησε" με τα πιο ουσιαστικά και αυθεντικά λόγια για τη μουσική, τον πολιτισμό της Ελλάδας, τους πολίτες της.

Στην εκπομπή θα διαβαστούν κείμενα που είχαν γράψει σημαντικοί άνθρωποι για τον Χατζιδάκι (Ραλλού Μάνου, Νίκος Κούνδουρος, Μένης Κουμανταρέας κ.α.) και θα μιλήσουν για την καλλιτεχνική σχέση τους μαζί του ο σκηνοθέτης Δημήτρης Βερνίκος, ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός, ο ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς, ο ηχολήπτης Γιάννης Συγλέτος και ο ποιητής Γιώργος Χρονάς.

Το μουσικό κεφάλαιο που φέρει την υπογραφή του Μάνου Χατζιδάκι θα μείνει στη ζωή μας για να μας συνοδεύει στις πιο ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές μας, δίνοντας τον τόνο μιας ανεπανάληπτης γιορτής - σαν να είναι και ο ίδιος παρών.

Μια ιδιαίτερη εκπομπή φτιαγμένη με ευαισθησία και μεράκι για τον καλλιτέχνη και πολίτη που έδωσε νέα πνοή στη ζωή μας με τον ερχομό του, πριν από 100 χρόνια.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη 01:00-03:00 το πρωί.

