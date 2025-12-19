Αγάπη – Θυσία – Ειρήνη: το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων

Η ραδιοφωνική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Ιστορικοί Περίπατοι» αφιερώνει τρεις ειδικές εκπομπές στο βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, επιχειρώντας έναν ιστορικό, θεολογικό και πολιτισμικό στοχασμό γύρω από τη Γέννηση του Χριστού, την αγάπη, την ελευθερία, τη θυσία και την ειρήνη — έννοιες διαχρονικές και εξαιρετικά επίκαιρες στον σύγχρονο κόσμο.

ΑΓΑΠΗ-ΘΥΣΙΑ - 20 & 27 Δεκεμβρίου 2025

Στις δύο πρώτες εκπομπές, οι «Ιστορικοί Περίπατοι» αναζητούν το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων πέρα από το φολκλόρ και την επιφανειακή εορταστικότητα. Τι σημαίνει θεολογικά το «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο»; Γιατί ο Θεός γίνεται άνθρωπος; Πώς η αγάπη, η ελευθερία και η θυσία βρίσκονται στον πυρήνα του χριστουγεννιάτικου μηνύματος;

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο τα Χριστούγεννα βιώνονται και γιορτάζονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου: στις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην ορθόδοξη και την καθολική παράδοση, καθώς και στη μουσική αποτύπωση του χριστουγεννιάτικου βιώματος. Οι εκπομπές διανθίζονται με ύμνους απ’ όλο τον κόσμο, σε πολλές γλώσσες, αναδεικνύοντας την ενότητα μέσα από την πολυφωνία.

ΕΙΡΗΝΗ - 3 Ιανουαρίου 2026

Η τρίτη εκπομπή είναι αφιερωμένη στα Χριστούγεννα ως γιορτή της ειρήνης, σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πολέμους, συγκρούσεις και βαθιές διαιρέσεις.

Στο επίκεντρο τίθενται ο ρόλος της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, η σημασία της πρόσφατης συνάντησης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ καθώς και η ιστορική διαδρομή των σχέσεων Ορθοδοξίας και Καθολικισμού από το Σχίσμα έως σήμερα. Παράλληλα, εξετάζονται οι προσδοκίες και τα όρια του σύγχρονου διαχριστιανικού διαλόγου.

Συνοδοιπόρος μας είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου, κατα κόσμον Γρηγόριος Παπαθωμάς, ένας ιεράρχης με υψηλή θεολογική και ακαδημαϊκή κατάρτιση. Έχει σπουδάσει Θεολογία και Νομικά στην Αθήνα, με μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Παρίσι, με μακρά ακαδημαϊκή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο λόγος του διακρίνεται για τον στοχαστικό και σύγχρονο χαρακτήρα του, καθώς γεφυρώνει τη θεολογία με τον πολιτισμό, την ιστορία και τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου.



Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας για τρεις ραδιοφωνικές συναντήσεις που συνδέουν την Ιστορία με το παρόν, τη θεολογία με τον πολιτισμό και τη μουσική με το παγκόσμιο ανθρώπινο βίωμα.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση

A' Mέρος: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

B' Μέρος: Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Γ' Μέρος: Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2025, 13:00-14:00 ώρα Ελλάδας