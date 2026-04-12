«Άκης Πάνου: Το απόσταγμα μιας ζωής»

Την Τρίτη 14.04.2026, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Μουσικό Απόσταγμα» με τη Σταυρούλα Καραλή παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον σπουδαίο λαϊκό δημιουργό Άκη Πάνου, σε ένα μουσικό και αφηγηματικό ταξίδι.

Η εκπομπή φωτίζει άγνωστες πτυχές της ζωής του, τη βαθιά επίδραση της απώλειας του αδελφού του, τη σχέση του με τη λαϊκή μουσική, τις έντονες συνεργασίες και συγκρούσεις, αλλά και τη μοναδική καλλιτεχνική ματιά του, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Επίσης επιχειρεί να σκιαγραφήσει και όχι να εξιδανικεύσει, τη διαδρομή του Άκη Πάνου, μια διαδρομή που ξεδιπλώνεται μέσα από τους στίχους και τα τραγούδια του, αποτυπώνοντας τη ζωή ενός ανθρώπου που έζησε στα άκρα. Από τα παιδικά χρόνια στις γειτονιές της Καλλιθέας, στου Χαροκόπου, μέχρι τις τελευταίες του στιγμές, σημαδεμένες από την ασθένεια και τη φυλακή.

Ο Άκης Πάνου, αυτοδίδακτος συνθέτης και στιχουργός, έγραψε τραγούδια με λόγο σκληρό, βιωματικό και αληθινό. Μίλησε για τον έρωτα, την απώλεια, τη φτώχεια, την προδοσία και το φιλότιμο. Ένας δημιουργός που δεν δίστασε να συγκρουστεί με τα κατεστημένα της εποχής του, να ακολουθήσει τους δικούς του κανόνες και να μείνει πιστός σε ένα αυστηρό προσωπικό αξιακό σύστημα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχέση του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, με τον οποίο συνδέθηκε μέσα από σπουδαία τραγούδια αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη σχέση.

Παρουσίαση, Δημοσιογραφική Παραγωγή, Μουσική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Κώστα Κυριακάκης

Μετάδοση: Τρίτη 14 Απρίλη 2026, 22:00 ώρα Ελλάδα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ