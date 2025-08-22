Ακολουθώντας Ευρωπαίους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Ελλάδα
Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 20:00
Κείμενα γεμάτα πολύτιμες πληροφορίες για τους ανθρώπους και την εποχή τους.
Αναλυτικά Share
Την Κυριακή 24 Αυγούστου ταξιδεύουμε στον Ωκεανό του Ήχου ακολουθώντας τους Ευρωπαίους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Ελλάδα και αποτύπωσαν την προσωπική τους περιπέτεια σε ημερολόγια, χάρτες και ταξιδιωτικά κείμενα.
Κείμενα γεμάτα πολύτιμες πληροφορίες για τους ανθρώπους και την εποχή τους.
Συνταξιδιώτες μας, ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, η Eva Jantzen, o John Freely, μεταξύ άλλων, σε «μια παράξενη και γοητευτική χούφτα από ψηφίδες» που έδωσαν μια, συχνά αθέατη, όψη του μεγάλου και πολυποίκιλου ψηφιδωτού της χώρας μας.
Όπως πάντα με το ανάλογο σάουντρακ.
Κυριακή 24 Αυγούστου 20:00-22:00, με τη Θάλεια Καραμολέγκου
Kosmos 93,6
Όλος ο κόσμος σ’ ένα ραδιόφωνο!
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Η Δική μας πόλη»- Αφιέρωμα στο ελληνικό καλοκαίρι
Η Δική μας Πόλη - Σαββατοκύριακο στις 12:00 & Δευτέρα στις 22:00
Αφιέρωμα στον Δεκαπενταύγουστο (β΄ μέρος)
Κάθε Σάββατο στις 17:00
Η Βέρα Ζαβιτσιάνου Είναι η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 20:30
«Η Δική μας πόλη»- ιδιαίτερες ερμηνευτικές στιγμές του Μίκη Θεοδωράκη
Σαββατοκύριακο στις 12:00 & Δευτέρα στις 22:00