Ακολουθώντας Ευρωπαίους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Ελλάδα

Την Κυριακή 24 Αυγούστου ταξιδεύουμε στον Ωκεανό του Ήχου ακολουθώντας τους Ευρωπαίους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Ελλάδα και αποτύπωσαν την προσωπική τους περιπέτεια σε ημερολόγια, χάρτες και ταξιδιωτικά κείμενα.

Κείμενα γεμάτα πολύτιμες πληροφορίες για τους ανθρώπους και την εποχή τους.

Συνταξιδιώτες μας, ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, η Eva Jantzen, o John Freely, μεταξύ άλλων, σε «μια παράξενη και γοητευτική χούφτα από ψηφίδες» που έδωσαν μια, συχνά αθέατη, όψη του μεγάλου και πολυποίκιλου ψηφιδωτού της χώρας μας.

Όπως πάντα με το ανάλογο σάουντρακ.

Κυριακή 24 Αυγούστου 20:00-22:00, με τη Θάλεια Καραμολέγκου

Kosmos 93,6

Όλος ο κόσμος σ’ ένα ραδιόφωνο!