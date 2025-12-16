Ακούστε στις Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου: «Ήλε μ΄ ασήν Ανατολή»
Στα νέα επεισόδια των «Ραδιοφηγήσεων της Ηπείρου», παρουσιάζεται η ιστορία των ποντιακών συνοικιών που ιδρύθηκαν στα Ιωάννινα μετά το 1922. Μέσα από ιστορικά γεγονότα, μαρτυρίες και στοιχεία, σκιαγραφείται ο ξεριζωμός, η γενοκτονία, το ταξίδι των προσφύγων, η εγκατάσταση και η σταδιακή ένταξή τους στον νέο τόπο, καθώς και η αγωνιώδη διατήρηση των ηθών και εθίμων τους έως σήμερα.
Την έρευνα εκπόνησε και παρουσιάζει η Ευσεβία Τσαχουρίδου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ούσα και η ίδια απόγονος Ποντίων προσφύγων.
Το α' μέρος αυτήν την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου στις 11:05, και η συνέχεια την επόμενη Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου.
