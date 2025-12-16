Ραδιόφωνο

Ακούστε στις Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου: «Ήλε μ΄ ασήν Ανατολή»

Ακούστε στις Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου: «Ήλε μ΄ ασήν Ανατολή»
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 11:05, το α' μέρος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Στα νέα επεισόδια των «Ραδιοφηγήσεων της Ηπείρου», ταξιδεύουμε στα Ιωάννινα μετά το 1922, ακολουθώντας τα βήματα των Ποντίων προσφύγων: από τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό, μέχρι τη δημιουργία νέων συνοικιών, τη μνήμη και τις παραδόσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.
Αναλυτικά Share
Share

Στα νέα επεισόδια των «Ραδιοφηγήσεων της Ηπείρου», παρουσιάζεται η ιστορία των ποντιακών συνοικιών που ιδρύθηκαν στα Ιωάννινα μετά το 1922. Μέσα από ιστορικά γεγονότα, μαρτυρίες και στοιχεία, σκιαγραφείται ο ξεριζωμός, η γενοκτονία, το ταξίδι των προσφύγων, η εγκατάσταση και η σταδιακή ένταξή τους στον νέο τόπο, καθώς και η αγωνιώδη διατήρηση των ηθών και εθίμων τους έως σήμερα.

Την έρευνα εκπόνησε και παρουσιάζει η Ευσεβία Τσαχουρίδου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ούσα και η ίδια απόγονος Ποντίων προσφύγων.

Το α' μέρος αυτήν την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου στις 11:05, και η συνέχεια την επόμενη Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου.
[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTεcho.

– – – – –
ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
● Τηλεφωνήστε στο 26510 74371 (γραμματεία) – 26510 27230 (στούντιο)
● Στείλτε τα e-mail σας στο ertioanninon@ert.gr
● Βρείτε μας στο Facebook: ΕΡΤ Ιωάννινα
● Ακολουθήστε μας στο Instagram: @ertioannina
● Επικοινωνήστε μέσω Viber στο 693 007 8234

AKOYΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
● Σε Ζωντανή Ροή 24/7 στο ERTεcho.gr και την εφαρμογή ERTεcho.
● Στα FM για τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα, την Λευκάδα και την Αιτωλοακαρνανία:
88,2MHz Λιγκιάδες •󠁏󠁏 90,2MHz Πολύγυρος Δωδώνης 󠁯 •󠁏󠁏 90,8MHz Καναλλάκι •󠁏󠁏 98,7MHz Τετράκωμο 󠁯 •󠁏󠁏 100,3MHz Ακαρνανικά 󠁯 •󠁏󠁏 103,3MHz Μανωλιάσσα 󠁯 •󠁏󠁏 107,3MHz Δεμάτι 󠁯 •󠁏󠁏 107,9MHz Γρανιτσοπούλα

#ERTioannina - Ο Αισθητήρας της ΕΡΤ στην Ήπειρο.

Ακούστε στις Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου: «Ήλε μ΄ ασήν Ανατολή»
TAGS Ευσεβία ΤσαχουρίδουΜικρά ΑσίαΠαναγιώτης ΤζόκαςΠεριφερειακός Σταθμός ΙωαννίνωνΠόντος
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Χριστίνα Ντουνιά στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 22:00
Ο Παύλος Μεθενίτης στο «Αποτύπωμα»
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00
Περί ξενίας: Η ξεναγός Κορίνα Μοσχίδη στην εκπομπή «Τοπία Ανθρώπων»
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00
Ο αστροφυσικός Αντώνης Αντωνίου εξηγεί το μυστήριο του «Άστρου των Χριστουγέννων»
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00