Ακούστε στις Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου: «Ήλε μ΄ ασήν Ανατολή»

Στα νέα επεισόδια των «Ραδιοφηγήσεων της Ηπείρου», παρουσιάζεται η ιστορία των ποντιακών συνοικιών που ιδρύθηκαν στα Ιωάννινα μετά το 1922. Μέσα από ιστορικά γεγονότα, μαρτυρίες και στοιχεία, σκιαγραφείται ο ξεριζωμός, η γενοκτονία, το ταξίδι των προσφύγων, η εγκατάσταση και η σταδιακή ένταξή τους στον νέο τόπο, καθώς και η αγωνιώδη διατήρηση των ηθών και εθίμων τους έως σήμερα.



Την έρευνα εκπόνησε και παρουσιάζει η Ευσεβία Τσαχουρίδου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ούσα και η ίδια απόγονος Ποντίων προσφύγων.

Το α' μέρος αυτήν την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου στις 11:05, και η συνέχεια την επόμενη Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου.

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTεcho.

