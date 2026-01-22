“Amadeus” του Μίλος Φόρμαν: ο πιο παρεξηγημένος νικητής όλων των εποχών

Πριν από περίπου 40 χρόνια, η ταινία «Amadeus» κάνει πρεμιέρα και αποθεώνεται. Ήταν ένα από τα πιο ριψοκίνδυνα στοιχήματα του σινεμά: μια πλούσια παραγωγή για τον Μότσαρτ, που τόλμησε να είναι αναρχική, πικάντικη και απολαυστικά ανυπάκουη — και παρ’ όλα αυτά κατάφερε να αποκτήσει το βάρος της τραγωδίας. Δεν έμοιαζε σε τίποτα με τα μουντά, διδακτικά πορτρέτα των “Μεγάλων Συνθετών , εκεί όπου οι ιδιοφυΐες παρουσιάζονται ως σκονισμένες μεγαλοπρέπειες, καταπονημένες από το ίδιο τους το μεγαλείο. Εδώ, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ είναι ένας happy ροκ τύπος του 18ου αιώνα — ιδιοφυής και δημιουργικός. Όταν όμως τον επόμενο χρόνο τα σοβιετικά τανκς μπήκαν στην Πράγα και ενέταξαν την Τσεχοσλοβακία στο Ανατολικό Μπλοκ, ο Μίλος Φόρμαν, στιγματισμένος ως «προδότης», αναγκάστηκε να διαφύγει στη Δύση και βρήκε καταφύγιο στις ΗΠΑ…

Αυτό το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, με αφορμή τα γενέθλια του Wolfgang Amadeus Mozart στις 27 Ιανουαρίου και την κυκλοφορία της ταινίας εκείνη την περίοδο προς τιμήν του, εξετάζουμε πώς η πρωτοπορία του τσεχοσλοβακικού New Wave διαπέρασε σχεδόν ολόκληρη τη μεταγενέστερη φιλμογραφία του Μίλος Φόρμαν.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, 10:00-11:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ