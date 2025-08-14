Anaïs Nin, Η (Πρωθ)Ιέρεια της Ερωτικής Λογοτεχνίας [VIII] – Η Μάγισσα των Λέξεων

«Αναβάλλω τον θάνατο ζώντας, υποφέροντας, κάνοντας λάθη, ρισκάροντας, δίνοντας, χάνοντας.» - Anaïs Nin

Σάββατο 16.08.25, 22:30 - 23:00 η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑ στο 8ο (και προτελευταίο) μέρος για τη συγγραφέα-(πρωθ)ιέρεια της ερωτικής λογοτεχνίας, Anaïs Nin: στα είκοσί της γνωρίζει και παντρεύεται στην Αβάνα τον τραπεζίτη που αργότερα θα γινόταν γνωστός για την συμβολή του στον πειραματικό κινηματογράφο με το όνομα Ian Hugo. Στο Παρίσι εργάζεται ως χορεύτρια και μοντέλο καλλιτεχνών και ξεκινά τα πρώτα της βήματα στη συγγραφή, εκδίδοντας το πρώτο της βιβλίο, μια μελέτη για τον D.H. Lawrence, ενώ έρχεται σε επαφή με την ψυχανάλυση και τον Otto Rank, βοηθό του Sigmund Freud και μετέπειτα εραστή της. Εκεί γνωρίζει και τον συγγραφέα Henry Miller και αναπτύσσει μαζί του έναν θυελλώδη δεσμό, που για ένα φεγγάρι εκτυλίσσεται υπό μορφήν ερωτικού τριγώνου, στο οποίο συμμετέχει και η εκρηκτική, αλλοπρόσαλλη σύζυγος και μούσα του Miller, η June. Σε κάθε περίπτωση, η Nin, απ’ την πλευρά της, τα έκανε όλα με τον τρόπο της – και δεν δίστασε να υπάρξει ακόμα και δίγαμη: όταν έγραψε στον Hugo, λίγο πριν πεθάνει, ζητώντας του να τη συγχωρέσει, έλαβε την απάντηση πως η ζωή του απέκτησε νόημα μόνο λόγω της παρουσίας της. Η ίδια σφυρηλάτησε μια sui generis πραγματικότητα μέσα στη λογοτεχνική ζωή και εξίσου ατρόμητα -πληρώνοντας το τίμημα, αλλά προχωρώντας ακάθεκτη- έκανε τη λογοτεχνική ζωή της πραγματική.

Συγγραφή / επιμέλεια κειμένων-παραγωγή-παρουσίαση: Ευαγγελία Κουλιζάκη.

(φωτό: η Anaïs Nin φωτογραφημένη από τον σύζυγό της, Ian Hugo, για το εξώφυλλο του βιβλίου της "Under a Glass Bell")